شكرا لقرائتكم خبر عن ماذا يحدث فى جسمك عند تخطى موعد المضاد الحيوى؟ استشارى يوضح والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد الدكتور أحمد جودت استشارى الجهاز الهضمى والكبد فى كلية طب سوهاج أن نسيان جرعة المضاد الحيوى لا يشكل خطرا على صحة الشخص، لكن يجب أخذ الجرعة مجرد تذكرها، وحال اقتراب الموعد التالى يمكنك تجاوز الجرعة المنسية وتناول الأخرى، لكن تناول الجرعتين فى نفس الوقت أو باقتراب موعدها يعد خطرا على صحتك ويعرضك للإغماء والهبوط، أو الدوخة، فليس من الضرر تخطى جرعة واحدة لكن أكثر من واحدة يشكل خطرا.

وأوضح أن المضادات الحيوية تساعد فى علاج الالتهابات البكتيرية عن طريق قتلها، لذا تقليل الجرعة التى يقررها الطبيب تعد من أهم الأشياء التى يجب الاهتمام بها تجنبا لتعرض الشخص للمضاعفات الصحية الناتجة عن عدم الاهتمام بموعد الجرعة.

وأضاف استشارى الجهاز الهضمى أن عدم أخذ المضادات الحيوية فى موعدها، يعرضك لعدم الشفاء من العدوى واستمرارها أو زيادة شدة الإصابة وتصبح أكثر خطورة، ويصعب علاجها.

وأكد أن تناول المضادات الحيوية دون وصف الطبيب يعد من الأمور الخطرة، لأنك بهذه الطريقة لا تساهم فى العلاج، لأنك من الممكن أن تتناول نوعا من المضادات الحيوية غير فعال فى العدوى المصاب بها.

وقدم استشارى الجهاز الهضمى العديد من النصائح عند تناول المضادات الحيوية، للحصول على مفعولها الجيد، وهى تناول المضادات الحيوية فى موعدها وحسب وصف الطبيب، وأيضا أخذه حسب الفترة والمدة التى حددها الطبيب.