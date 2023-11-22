شكرا لقرائتكم خبر عن نصائح لتقليل فرص الإصابة بالاكتئاب الموسمى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكدت الدكتورة أميرة على استشارى الطب النفسى فى كلية الطب بجامعة عين شمس، أن الكثير من الأشخاص يعانون من الاكتئاب الموسمى، وهذا النوع من الاكتئاب تظهر أعراضه لدى العديد من الأشخاص عند تقلب فصول السنة، فيتعرض الجسم لإفراز العديد من الهرمونات التى تعرض الشخص لتقلب الحالة المزاجية.

وأوضحت الدكتورة أميرة أعراض الإصابة بالاكتئاب الموسمى، ومنها تقلب المزاج، والتعرض للقلق الشديد، عدم رغبة المصاب بالقيام بأى نشاط حتى لو بسيط، والشعور بالخمول الشديد، وقد يصل الأمر للإصابة والتعرض للأرق الناتج عن اضطرابات النوم، وتغيرات الشهية الذى يتسبب فى زيادة أو نقصان الوزن، وتشتت فى التركيز.

وأضافت استشارى الطب النفسى أن من أسباب الإصابة بالاكتئاب الموسمى انخفاض مستويات هرمون السيروتونين الذى يتسبب فى حدوث خلل فى مزاج الشخص، ويصبح أكثر عرضة للأرق، والاكتئاب، لافتا إلى أن حل هذا الأمر يعتمد على التعرض لأشعة الشمس، حيث إن لها دور كبير فى إمداد الجسم بهذا الهرمون، وأيضا تناول فيتامين د، حيث يساعد في تقليل فرص الإصابة بالإكتئاب الموسمي.

ونصحت أميرة بضرورة ممارسة التمارين الرياضية يوميا، لكن من أهم شروط تقليل أعراض الاكتئاب ممارسة الرياضة في الهواء الطلق، لأنها تحسن الحالة المزاجية وتقلل حدة الاكتئاب، وأيضا على المصاب تناول الأطعمة الصحية الغنية بفيتامين د، وتناول الخضراوات بكثرة، والفواكه والأسماك.