شكرا لقرائتكم خبر عن الصحة العالمية: طرح 330 ألف جرعة من لقاح الملاريا RTS,S الجديد لأفريقيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت منظمة الصحة العالمية اليوم الأربعاء، إنها في طريقها للسيطرة على الملاريا بالدول الأفريقية، وذلك من خلال طرح اللقاح الجديد وشحنه إلى البلدان الأفريقية لبدء التطعيم على نطاق أوسع ضد الملاريا، وذلك بتعاون كل من التحالف العالمي للقاحات والتحصين (جافي)، ومنظمة الصحة العالمية، واليونيسيف.

وأضافـت، لقد وصلت أكثر من 330 ألف جرعة من لقاح الملاريا RTS,S الذي أوصت به منظمة الصحة العالمية الليلة الماضية إلى الكاميرون - وهي خطوة تاريخية نحو التطعيم على نطاق أوسع ضد أحد أكثر الأمراض فتكًا بالأطفال الأفارقة.

وأوضحت، يعد عبء الملاريا هو الأعلى في القارة الأفريقية، حيث شكل حوالي 95% من حالات الملاريا العالمية و96% من الوفيات المرتبطة بها في عام 2021.

ومع قيام العديد من البلدان الأفريقية الآن بوضع اللمسات الأخيرة على خطط النشر، فمن المقرر تسليم 1.7 مليون جرعة إضافية إلى بوركينا فاسو وليبيريا والنيجر وسيراليون في الأسابيع المقبلة، تشير هذه الشحنات إلى أن التطعيم ضد الملاريا يخرج عن مرحلته التجريبية، ويمهد الطريق أمام البلدان لبدء التطعيمات من خلال برامج التحصين الروتينية المدعومة من مؤسسة جافى Gavi في الربع الأول من عام 2024

وقالت المنظمة، لقد بدأت شحنات لقاح الملاريا الأول في العالم الذي توصي به منظمة الصحة العالمية، RTS,S، بوصول 331200 جرعة الليلة الماضية إلى ياوندي، الكاميرون، وتعد عملية التسليم الأولى لدولة لم تشارك من قبل في البرنامج التجريبي للقاح الملاريا، وتشير إلى أن توسيع نطاق التطعيم ضد الملاريا في المناطق الأكثر تعرضًا للخطر في القارة الأفريقية سيبدأ قريبًا.

ففي كل دقيقة تقريباً يموت طفل دون سن الخامسة بسبب الملاريا، وفي عام 2021، كان هناك 247 مليون حالة إصابة بالملاريا على مستوى العالم، مما أدى إلى وفاة 619000 شخص، ومن بين هذه الوفيات، كان 77% من الأطفال دون سن الخامسة، معظمهم في أفريقيا، ويعد عبء الملاريا هو الأعلى في القارة الأفريقية، حيث يمثل حوالي 95% من حالات الملاريا العالمية و96% من الوفيات المرتبطة بها في عام 2021.

وأشارت إلى إنه من المتوقع أن تصل 1.7 مليون جرعة أخرى من لقاح RTS,S إلى بوركينا فاسو وليبيريا والنيجر وسيراليون في الأسابيع المقبلة، ومن المقرر أن تتلقى بلدان أفريقية إضافية جرعات في الأشهر المقبلة، ويعكس هذا حقيقة أن العديد من البلدان هي الآن في المرحلة النهائية من الاستعدادات لإدخال لقاح الملاريا في برامج التحصين الروتينية، والتي من المفترض أن تشهد إعطاء الجرعات الأولى في الربع الأول من عام 2024.

وأضافت، إن هناك حاجة إلى استعدادات شاملة لإدخال أي لقاح جديد في برامج التحصين الأساسية، مثل تدريب العاملين في مجال الرعاية الصحية، والاستثمار في البنية التحتية، والقدرات التقنية، وتخزين اللقاحات، وإشراك المجتمع والطلب عليه، وتسلسل ودمج عملية الطرح جنبًا إلى جنب مع تقديم اللقاحات والتدخلات الصحية الأخرى. وقالت، ينطوي تقديم لقاح الملاريا على تحدي إضافي يتمثل في جدول أربع جرعات يتطلب تخطيطًا دقيقًا لتقديمه بفعالية.

منذ عام 2019، قامت غانا وكينيا وملاوي بإعطاء اللقاح في جدول مكون من 4 جرعات بدءًا من عمر 5 أشهر تقريبًا في مناطق مختارة كجزء من البرنامج التجريبي، المعروف باسم برنامج تنفيذ لقاح الملاريا (MVIP) تم الوصول إلى أكثر من مليوني طفل بلقاح الملاريا في البلدان الأفريقية الثلاثة من خلال برنامج MVIP - مما أدى إلى انخفاض ملحوظ بنسبة 13% في الوفيات الناجمة عن جميع الأسباب بين الأطفال المؤهلين في نفس العمر لتلقي اللقاح، وانخفاض كبير في حالات الإصابة بمرض الملاريا الوخيمة وحالات الإصابة بها. العلاج في المستشفى، وتظهر النتائج الرئيسية الأخرى للبرنامج التجريبي أن معدل الإقبال على اللقاح مرتفع، مع عدم وجود انخفاض في استخدام تدابير الوقاية الأخرى من الملاريا أو استخدام اللقاحات الأخرى.

وأضافت المنظمة، إنه يتم تنسيق برنامج MVIP من قبل منظمة الصحة العالمية بالتعاون مع اليونيسف وشركاء آخرين، وبتمويل التحالف العالمى للقاحات والتحصين " جافى"، والصندوق العالمي وUNITAID، بجرعات تم التبرع بها من الشركة المنتجة للقاح، الشركة المصنعة للقاح RTS,S

أظهرت البيانات المستمدة من المشروع التجريبي تأثير وسلامة لقاح RTS,S وقدمت أدلة مهمة على مقبولية اللقاح واستيعابه مما ساعد في توجيه توصية منظمة الصحة العالمية الأخيرة بشأن لقاح ثان للملاريا R21، الذي يصنعه معهد المصل في الهند (SII) أظهرت نتائج تجربة المرحلة الثالثة أن اللقاح يتمتع بمظهر أمان جيد في بيئة التجارب السريرية ويقلل من الإصابة بالملاريا لدى الأطفال.

ويخضع لقاح R21 حاليًا للمراجعة من قبل منظمة الصحة العالمية من أجل التأهيل المسبق، ومن المتوقع أن يؤدي توفر لقاحين للملاريا إلى زيادة العرض لتلبية الطلب المرتفع من البلدان الأفريقية، ويؤدي إلى إنتاج جرعات لقاح كافية لصالح جميع الأطفال الذين يعيشون في المناطق التي تشكل فيها الملاريا خطراً على الصحة العامة.

وأوضحت المنظمة، إنه استعدادًا لتوسيع نطاق التطعيم، يعمل التحالف العالمي للقاحات والتحصين (Gavi) ومنظمة الصحة العالمية واليونيسف والشركاء مع البلدان التي أبدت اهتمامًا و أكدت خططًا لبدء التنفيذ بشأن الخطوات التالية.

وتعني هذه التطورات أن التنفيذ الواسع النطاق للتطعيم ضد الملاريا في المناطق الموبوءة يمكن أن يغير قواعد اللعبة في جهود مكافحة الملاريا، ويمكن أن ينقذ عشرات الآلاف من الأرواح كل عام، ومع ذلك، فإن لقاحات الملاريا ليست حلا قائما بذاته، وينبغي إدخالها في سياق مجموعة تدابير مكافحة الملاريا التي أوصت بها منظمة الصحة العالمية والتي تشمل الناموسيات المعالجة بالمبيدات الحشرية، والرش الموضعي للأماكن المغلقة، والعلاج الوقائي المتقطع لدى النساء الحوامل، والأدوية المضادة للملاريا، والإدارة الفعالة للحالات، والعلاج، وكلها ساعدت في القضاء على الملاريا، وخفض الوفيات المرتبطة بالملاريا منذ عام 2000، والأهم من ذلك، أن برنامج MVIP أظهر أن تقديم اللقاحات إلى جانب التدخلات غير المتعلقة باللقاحات يمكن أن يعزز تناول اللقاحات الأخرى واستخدام الناموسيات المعالجة بالمبيدات الحشرية، ويعزز بشكل عام الوصول إلى تدابير الوقاية من الملاريا.

وقال ديفيد مارلو، الرئيس التنفيذي لتحالف اللقاحات جافي:. "إن التحالف العالمى للتحصين واللقاحات "جافى"، اتخذ قرارًا بالاستثمار في لقاح الملاريا كأولوية للصحة العامة، وأن هذا الدعم لعب دورًا في توفر أداة جديدة يمكنها إنقاذ حياة آلاف الأطفال كل عام، نحن متحمسون لطرح هذا اللقاح التاريخي من خلال برامج جافى Gavi والعمل مع الشركاء لضمان تسليمه إلى جانب التدابير الحيوية الأخرى.

وقالت كاثرين راسل، المديرة التنفيذية لليونيسف، "قد يكون هذا بمثابة تغيير حقيقي في حربنا ضد الملاريا"، "إن تقديم اللقاحات يشبه إضافة لاعب نجم إلى الملعب، وبهذه الخطوة التي طال انتظارها، والتي قادها القادة الأفارقة، فإننا ندخل حقبة جديدة في التحصين ومكافحة الملاريا، ونأمل أن ننقذ حياة مئات الآلاف من الأطفال كل عام، إنها لحظة اختراق أخرى في مجال لقاحات الملاريا ومكافحة الملاريا، وبصيص من الضوء في وقت مظلم للعديد من الأطفال الضعفاء في العالم.

وقال المدير العام لمنظمة الصحة العالمية الدكتور تيدروس أدهانوم جيبريسوس: " إن تسليم لقاحات الملاريا إلى بلدان جديدة في جميع أنحاء أفريقيا سيوفر الحماية المنقذة للحياة لملايين الأطفال المعرضين لخطر الإصابة بالملاريا"، مضيفا، "لكن يجب ألا نتوقف هنا، ويجب علينا معًا أن نجد الإرادة والموارد اللازمة لتوسيع نطاق لقاحات الملاريا، حتى يتمكن المزيد من الأطفال من العيش حياة أطول وأكثر صحة، يعد هذا تقدمًا كبيرًا نحو توسيع نطاق التطعيم ضد الملاريا في المنطقة.

وقالت الدكتورة ماتشيديسو مويتي المدير الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية لأفريقيا، "إن اللقاح، الذي يحمي الأطفال من الأشكال الحادة للمرض، يعد إضافة حيوية إلى المجموعة الحالية من أدوات الوقاية من الملاريا وسيساعد في تعزيز جهودنا لعكس الاتجاه المتزايد في الحالات ومواصلة خفض الوفيات.