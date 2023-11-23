شكرا لقرائتكم خبر عن أعراض تكشف إصابة طفلك بالحمى الروماتيزمية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - الحمى الروماتيزمية خطر يهدد بعض الأطفال، وتحتار الكثير من الأمهات فى تشخيصه أو اكتشافه مبكرا، فوفقا لتقرير نشر فى موقع childrensnational المعنى بصحة الطفل، فإن هذه الحمى تصيب فى الغالب الطفل بين عمر الخامسة حتى الخامسة عشر، وهو من أشهر أمراض المناعة الذاتية، يحدث بعد الإصابة ببكتيريا تصيب القلب والمفاصل وأعضاء أخرى بالجسم.

ومن أبرز أسباب الإصابة بالحمى الروماتيزمية فى الأطفال، أنها رد فعل سريع من مناعة الجسم، ضد الأنسجة، لذا وجب العرض على الطبيب المختص فور ظهور الأعراض.

ووفقا للتقرير فإن أحد أهم وأبرز أعراض الحمى الروماتيزمية، كما تظهر على الطفل، والتى تجعل الأم تكشف عن هذه الإصابة مبكرا، هى الارتفاعات الملحوظة فى درجة حرارة طفلك، كما يبدأ وزنه فى الانخفاض بشكل تلاحظه الأم بسهولة، الوهن الشديد أو الضعف العام والهزال فتجدين الطفل غير قادر على القيام بأى مجهود، وقد يصاب الطفل بتشنجات في الوجه والأيدى.

وفى السياق ذاته ذكر موقع clevelandclinic الطبى أن هناك أعراض تظهر على الطفل تكشف الإصابة بالحمى الروماتيزمية، ومنها أن يعانى من التهاب متكرر باللوزتين، وآلام بعضلات الجسم والمفاصل، فضلا عن آلام وأوجاع بالرأس فيشكو الطفل من الصداع المستمر، وزيادة على ما سبق، يعانى بعض الأطفال من آلام بالمعدة شديدة ومستمرة، كذلك تورم واحمرار في الركب والكاحل، هذه العلامات تكشف للأم بشكل مبدئى، لكن التشخيص السليم لا شك أنه لدى الطبيب المختص الذى يفحص الطفل جيدا ويقوم بإجراء بعض التحاليل للطفل التي تشمل صورة الدم وغيرها من تحاليل الدم ومسحة للبكتيريا، كما يمكن طلب بعض فحوصات القلب.