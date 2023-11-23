شكرا لقرائتكم خبر عن أضرار الإفراط فى رياضة المشى.. أبرزها التهاب المفاصل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - رياضة المشى أحد أهم الرياضات التى يجب الاعتماد عليها للحصول على الكثير من الفوائد الصحية للجسم والصحة، وفقا لتقرير نشر فى eatthis فإن المشى يساعد على التخلص من الدهون والوزن الإضافى، فضلا عن تعزيز قوة الجسم وسلامته، وزيادة المرونة واللياقة بشكل عام، فهو الرياضة الأبرز فى تعزيز الحركات الفسيولوجية للجسم بشكل عام، ولكن أضرار الإفراط فى المشى كثيرة يجب التعرف عليها.





أضرار الإفراط فى المشى

وفقا للتقرير فإن أبرز أضرار الإفراط فى المشى كثيرة، منها أن المشى لساعات طويلة مع زيادة الأحمال، يساعد على زيادة فرص إصابة الكتفين بمشكلة، وزيادة الثقل عليهم، كذلك وجدت الدراسات - وفقا للتقرير - أن المشى ليلا والإفراط فى هذه العادة يرتبط ارتباطا وثيقا مع زيادة فرص الإضرار بالجسم والصحة وليس كما يعتقد البعض أنه مفيد.

أضرار الإفراط فى المشى

وتابع التقرير أن أبرز أضرار الإفراط في المشى تكمن في الإصابة بمشكلات تتعلق بزيادة الحمل على الأربطة والعضلات، ما يعرضها للتشنج والتوتر الزائد، وتدريجيا يزيد الخطر على المدى البعيد، يزيد المشى المفرط أيضا من خطر الإصابة بمشكلة التهاب المفاصل خاصة في الركبتين، فالخطر الأكبر يكون عند التحميل الزائد عليهما.

وذكر التقرير أن أبرز أضرار الإفراط في المشى أنه يزيد التعرض لأشعة الشمس، وبالتالي يزيد التعرض لمخاطر أشعتها، لذا ربطت الدراسات بين المشى المفرط وبين رفع فرص الإصابة بمشكلات جلدية وسرطانات الجلد، وحروق ناتجة عن أشعة الشمس.