شكرا لقرائتكم خبر عن نصائح مهمة للتخلص من الألم أثناء الحركة لو مصاب بالفلات فوت والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - "الفلات فوت" أو القدم المسطحة مشكلة يعانى منها البعض، وتتسبب فى عدم قدرة الشخص على المشى أو الحركة بشكل طبيعى بسبب استواء القدم، وملامسة باطن القدم للأرض بشكل كامل، فيمكن أن تكون هذه الحالة خلقية أى متواجدة مع الشخص منذ الولادة، أو ظهرت لاحقا بسبب بعض العوامل كالتقدم فى العمر، أو الوقوف لفترات طويلة، أو الضغط الشديد على القدمين.

ووفقا للتقرير المنشور عبر موقع timesofindia، الذى أكد أن الأشخاص الذين يعانون من "الفلات فوت" يواجهون صعوبة عند ممارسة الرياضة، وذلك بسبب المشكلات الهيكلية الموجودة فى أقدامهم، فملامسة القدم بالكامل للأرض عند الوقوف، يؤدى إلى اختلال التوازن وتغيير أنماط المشى، وعدم الراحة أثناء القيام بأى نشاط أو حركة.

وأشار التقرير إلى أن "الفلات فوت" قد يتسبب فى عدم قدرة الشخص على القيام ببعض الأنشطة بسبب الخوف من الألم، وهذا يمكن أن يحد من قدرتهم على ممارسة تمارين القلب أو الأنشطة عالية التأثير، ويؤثر على مستويات اللياقة البدنية بشكل عام.

فإذا كنت تواجه مشاكل أثناء القيام بأى أنشطة كالمشى، بسبب إصابتك بالفلات فوت، عليك التعرف على أفضل الحيل التى تساعد فى تقليل هذا الأمر، ومنها..

- اختار الأحذية المخصصة لـ"الفلات فوت"

يمكنك شراء الأحذية المخصصة للفلات فوت، فهى تتمتع بدعم كافٍ لقوس القدم والثبات والوسادة لتخفيف الضغط وتقليل الانزعاج أثناء القيام بأى نشاط.

- القيام ببعض الأنشطة منخفضة الحركة

فكر فى الأنشطة ذات التأثير المنخفض مثل السباحة أو ركوب الدراجات أو اليوجا، فهذه الأنشطة لا تشكل ضغطا على القدمين وتقلل من حدة الشعور بالألم.

- القيام بتمارين التقوية

يمكنك القيام بالتمارين التى تقوى العضلات الداعمة لقوس القدم، مثل رفع الساق، وتجعيد أصابع القدم، فهى تمارين تساعد على تثبيت القدمين، وتخفف الإنزعاج.

وأخيرا أكد التقرير ضرورة الذهاب لطبيب عظام والأفضل أن يكون متخصصا فى القدم المسطح، ويمكن أن يؤدى تجاهل التحديات المرتبطة بالأقدام المسطحة أثناء ممارسة أى نشاط يزيد من المضاعفات، ويؤثر على الصحة البدنية بشكل عام فى حالة عدم العلاج.