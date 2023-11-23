انطلاق أعمال المؤتمر الدولي لطب الجينوم 2023 بالرياض

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_واس

انطلقت اليوم بالعاصمة الرياض، أعمال المؤتمر الدولي لطب الجينوم 2023، الذي ينظمه مستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث بقاعة الملك سلمان للمؤتمرات ممثلًا في مركز طب الجينوم، ويستمر ليومين، تحت شعار “الجينوم يمهد الطريق للطب الشخصي”، لتسليط الضوء على تطبيقاته المتقدمة في الرعاية الصحية، ومعالجة التحديات التي تنشأ عن التفعيل، وذلك بمشاركة أكثر من ١٥ متحدثاً محليًا ودوليًا من ١٥ دولة، وأكثر من ٢٥٠ مشاركًا.

وتناول المؤتمر سلسلة من المحاضرات التي تغطي أربعة محاور رئيسية وهي: تقنيات الجينوم المبتكرة، والطب الشخصي، وتقنيات الحمض النووي “”mRNA، وبرامج الجينوم في دول مجلس التعاون الخليجي، حيث استمع المشاركون لتجربة برنامج الجينوم السعودي، برنامج الجينوم القطري، وبرنامج الجينوم الإماراتي.

وشهد المؤتمر إطلاق مركز طب الجينوم بمستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث خدمة تحليل المورثات الجينية الدوائي؛ لاختيار الأدوية الأنسب بناء على الشفرة الجينية الخاصة بالمريض للتنبؤ بفعاليتها، ما يسهم في تقديم رعاية صحية متخصصة ودقيقة لكل مريض (الطب الشخصي)، وتحسين فعالية العلاج، وتقليل الأضرار الناتجة عن الأعراض الجانبية.

ويأتي المؤتمر استجابة للتوجهات الحديثة في مستقبل الرعاية الصحية التخصصية بالمواءمة مع رؤية المملكة ٢٠٣٠ حيث سيشهد مجال طب الجينوم ريادةً ونموًا هائلاً في السنوات القادمة، مما ستنعكس آثاره على توفير إمكانات تحويلية لصحة المرضى، وعلى تجارب مقدمي الرعاية الصحية، وكفاءة النظام، إضافة إلى خفض التكلفة العلاجية على المدى الطويل.

ويعد مستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث من بين الأبرز عالميًا في تقديم الرعاية الصحية التخصصية، ورائدًا في الابتكار، ومركزًا متقدمًا في البحوث والتعليم الطبي، كما سيسعى لتطوير التقنيات الطبية، والارتقاء بمستوى الرعاية الصحية على مستوى العالم، وذلك بالشراكة مع كبرى المؤسسات المحلية والإقليمية والدولية لتحقيق خدمة عالمية المستوى في المجالات السريرية والبحثية والتعليمية.