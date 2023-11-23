“البكتيريا” تسبب “الإكزيما”

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365 - متابعات

وجد باحثون من كلية الطب بجامعة “هارفارد” الأمريكية، أن بكتيريا الجلد الشائعة المعروفة باسم المكورات العنقودية الذهبية، قد تسبب الإكزيما مباشرة من خلال العمل على الخلايا العصبية.

ولفتت الدراسة التي نشرتها دورية “Cell” العلمية، إلى أن هذا الاكتشاف يساعد في تطوير كريمات لعلاج حالات الإكزيما والحكة المستمرة، وذلك بعد تحديد الإنزيم البكتيري المسبب للمرض.

وأطلق الباحثون على البروتين الذي يحفزه الإنزيم اسم “PAR1″، وهو بروتين ينشط بواسطة المكورات العنقودية الذهبية، حيث سعوا إلى منع الإصابة بالحكة الجلدية والإكزيما عبر مضادات التخثر.