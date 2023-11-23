شكرا لقرائتكم خبر عن مش كل الهرش حساسية.. استشارى يوضح الأسباب المرضية لحكة الجلد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أوضح الدكتور أسامة عبد اللطيف استشارى حساسية الصدر والمناعة بجامعة عين شمس أن حكة الجلد أو ما يعرف بالهرش هو إحساس يبدأ من الأعصاب بالرغبة فى حك الجلد، قد يبدأ بوجود بثور صغيرة تسبب رغبة شديدة فى حك الجلد، وعلى الرغم من عدم خطورتها، إلا أنها قد تكون علامة على وجود مشاكل صحية تتطلب العرض على الطبيب.

وكشف استشارى حساسية الصدر والمناعة أن حكة الجلد لا تدل فقط على الحساسية أو رد فعل تحسسى، إنما قد تشير إلى مشاكل مرضية تصيب الجلد منها الأكزيما والتى يكون فيها الجلد جافا ومقشرا وحساسا للحكة بشدة، بالإضافة إلى جفاف الجلد وبعض الأمراض الجلدية.

وأضاف أنه بجانب الأمراض الجلدية توجد بعض الأمراض الباطنية التى قد تسبب أعراضا منها حكة الجلد، مثل أمراض الكلى التى ترفع نسبة البولينا فى الدم وأمراض الكبد التى ترفع نسبة الصفراء، وبعض أنواع الأورام السرطانية.

كما قد تتسبب بعض الأمراض النفسية أيضا فى حك الجلد مثل مرض الوسواس القهرى ومرض النظافة الزائدة، الذى يسبب أنواع من الارتيكاريا التى تتسبب فى بعض الحالات طفح جلدى ورغبة شديدة في الهرش بالجلد.

وأضاف أنه فى مثل هذه الحالات التى تظهر مع الحكة أعراض جلدية أخرى، لابد من إجراء فحص طبى لدى الطبيب المختص، لمعرفة سبب حكة الجلد لتلقى العلاج المناسب.