“السمنة” تزيد خطر الإصابة بـ 4 “سرطانات”

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_الرياض

كشفت دراسة بريطانية حديثة أن الأشخاص الذين يعانون زيادة الوزن يزيد احتمال إصابتهم بما لا يقل عن 4 أنواع من السرطان بنسبة 10٪، خاصة إذا كانوا يعانون أمراضًا في القلب والسكر.

وتوصلت الدراسة إلى أن الوزن الزائد “السمنة” تزيد من خطر الإصابة بأورام في الأمعاء الغليظة، والكلى، والبنكرياس، والمبيض، كما ترتبط بشكل مباشر بمجموعة من الحالات المرضية المزمنة، كأمراض القلب والسكتة الدماغية والسكري وأشكال مختلفة من السرطان.

وقالت الدكتورة هيلين كوركر من صندوق البحوث حول السرطان العالمي بحسب “ذا صن” البريطانية إن السمنة هي عامل خطر أساسي للإصابة بالسرطان، ولكن هذه النتائج اللافتة تظهر أن الخطر يختلف اعتمادًا على ما إذا كانت لدى الأشخاص أيضًا أمراض تصنف خطيرة ومزمنة كأمراض القلب والسكري.

وبحسب الدراسة تتبع الباحثون بيانات صحية من أكثر من نصف مليون شخص بالغ في بريطانيا ودول أوروبية أخرى لمدة 11 عامًا، وأظهرت النتائج أن الذين يعانون زيادة كتلة الجسم كانوا أكثر عرضة للإصابة بنسبة 10% بأنواع السرطان المرتبطة بالسمنة حتى لو لم يكونوا يعانون أمراض القلب أو السكري، وبالنسبة للأشخاص الذين يعانون أمراض القلب والسكري، ولديهم زيادة بكتلة الجسم، زادت من خطر الإصابة بالسرطان بنسبة 11 %.

وذكر الدكتور هاينز فريسلينج من الوكالة الدولية لأبحاث السرطان، أن الأبحاث كانت تركز على كيفية تأثير مؤشر كتلة الجسم في خطر الإصابة بالسرطان للسكان العامين، إلا أنها فصلت المخاطر لدى الأشخاص الذين يعانون أمراض القلب، ما يظهر بشكل إضافي الخطر الذي يمكن أن يكون للحياة مع زيادة الوزن والسمنة، والإصابة بالسرطان.