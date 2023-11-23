حذارِ من تناول هذه الأطعمة مع الحليب.. ستصابين باضطرابات هضمية

بيروت - نادين محمد - لا تخفى على أحد فوائد الحليب للجسم، فهو يعتبر وجبة كاملة تقريباً وذلك لاحتوائه على معظم العناصر الغذائية الضرورية للنمو، بما فيها الكربوهيدرات، البروتينات، الدهون، بالإضافة إلى بعض الفيتامينات والمعادن. لكن بالمقابل، قد يتسبب ببعض الآثار الجانبية في حال تم تناوله مع بعض الأغذية.

تعرفي في هذا المقال إلى قائمة من الأطعمة التي يجب عدم تناولها مع الحليب، فبعضها قد يفاجئك! إضافة إلى معلومات أخرى عن الحليب وفوائده الصحية....

فوائد الحليب لصحة الجسم

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الحليب مصدر غذائي غني بالعناصر الغذائية؛ مثل البروتين، الكالسيوم، الفسفور، المغنيسيوم، الزنك، اليود، إضافة إلى فيتامين A، D، K، B6 أو ما يعرف بالبيريدوكسين Pyridoxine، B12 كوبالامين Cobalamin وغيرها... التي توفر للجسم العديد من المنافع ، وهي:

الحليب من أهم مصادر الكالسيوم، وهو عنصر ضروري لصحة العظام والأسنان. تناول كميات كافية من هذا المعدن إلى جانب فيتامين D يساهم في الوقاية من هشاشة العظام. يحتوي الحليب على نسب عالية من البروتين الذي يساهم في بناء العضلات والأنسجة، وفي تقوية جهاز المناعة. الكالسيوم والفوسفور الموجودان في الحليب مهمان لصحة الأسنان ووقايتها من التسوس، كما يساعدان في تقوية مينا الأسنان وعدم ظهور طبقة البلاك على سطحها. الحليب مصدر مهم للبوتاسيوم الذي يقلل من معدلات ضغط الدم ومن خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية. يلعب فيتامين D الموجود في الحليب دوراً في تنظيم نمو الخلايا وحمايتها من الإصابة بالسرطان، كما أن تناول كميات من الكالسيوم يساهم في التقليل من مخاطر الإصابة بسرطان القولون والمستقيم، سرطان المبيض والثدي.

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أطعمة لا ينصح بتناولها مع الحليب

بالرغم من فوائد الحليب العديدة، إلا أن هناك بعض الأطعمة قد لا تتوافق بشكل جيد مع الحليب ويمكن أن تؤدي إلى اضطرابات في الهضم أو إلى تقليل امتصاص العناصر الغذائية. في ما يلي قائمة تشمل 8 أطعمة يجب تجنب تناولها مع الحليب.

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اللبن

يجب تجنب تناول اللبن الرائب مع الحليب أو بعده. فقد يسفر عن حدوث اضطرابات في المعدة.

الفجل

الحليب لا يتوافق غذائياً مع الفجل، لذلك ينصح بتناولهما بشكل منفصل، لأن استهلاك الاثنين في الوقت نفسه قد يؤدي إلى الإصابة بعسر الهضم. وفي حال تناول الفجل أولاً، يفضل الانتظار لمدة ساعتين على الأقل قبل شرب الحليب.

الموز

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بالرغم من أن خليط الموز والحليب لذيذ المذاق ويعتقد البعض أنه مفيد للجسم، لكنه يشكل ضغطاً كبيراً على المعدة والأمعاء، بسبب الوقت الطويل الذي يستغرقه في الهضم، كما يؤدي إلى الشعور بالإرهاق.

البطيخ والشمام

الموز ليس الفاكهة الوحيدة التي ينهى عن تناولها مع الحليب، بل ينطبق الأمر أيضاً على البطيخ والشمام اللذين يمتازان بغناهما بالماء، في حين أن الحليب يعتبر مليناً. إذا تم تناولهما مع الحليب أو في فترة متاقاربة، قد يؤدي ذلك إلى مشاكل معوية في المعدة، مثل الإسهال، فضلاً عن القيء.

السمك

قد يسفر تناول السمك بعد الحليب أو العكس إلى الإصابة ببعض الاضطرابات الهضمية، مثل عسر الهضم والإمساك، كما قد يؤدي إلى التسمم الغذائي ومشاكل مرتبطة بالجلد.

الحمضيات

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تناول الحليب مع الفواكه الحمضية، مثل البرتقال أو الليمون يؤدي إلى تخثره في الجهاز الهضمي، مسبباً مجموعة من الاضطرابات الهضمية، مثل الحموضة وانتفاخ البطن. علاوة على ذلك، قد يسبب تناول الحليب مع الحمضيات القيء، الاحتقان، السعال والحساسية. ينصح بتناوله بعد مرور ساعتين كحدٍّ أدنى من تناول الفواكه.

التوابل الحارة

تحفز التوابل الحارة، مثل الكاري الحار، والفلفل، والتوابل الثقيلة إنتاج الحمض في المعدة، ما يؤدي إلى اضطرابات في الجهاز الهضمي عند تناولها مع الحليب، وقد تضاعف من خطر حدوث انسداد المريء.

الأطعمة المالحة

الوجبات المالحة مثل الشيبس والعيدان المالحة تحفز الشعور بالعطش، وفي حال تم شرب الحليب بعد تناولها قد يؤدي الى الشعور بعدم الارتياح، وذلك بسبب إعاقة محتوى الأملاح العالي في هذه الوجبات التوازن الكهربائي في الجسم.

الأطعمة الغنية بالبروتين

على الرغم من أن الحليب بالفعل مصدر جيد للبروتين، إلا أن تناوله مع أطعمة أخرى غنية بالبروتين مثل: البيض، واللحوم، أو البقوليات، قد يسبب عسراً في الهضم.

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