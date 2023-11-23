شكرا لقرائتكم خبر عن 6 علامات تؤكد ضعف جهازك المناعى.. أهمها تكرار الإصابة بالالتهابات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - الجهاز المناعى للجسم هو حائط الصد الأول الذى يدافع عنك ضد المرض، يساعد على منع العدوى وانتقالها إليك، كما أنه يجعلك تتمتع بصحة جيدة وسلامة لأجهزتك بشكل عام، وعمل جيد لكل وظائف الجسم.

وذكر تقرير نشر فى موقع medicinenet أن الجهاز المناعى يتأثر بشكل غير إيجابى ويبدأ فى الانهيار عندما يكون نمط حياة الإنسان غير صحى، ويرتكب ممارسات تضعف من قوة هذا الجهاز الدفاعى المهم، فالتدخين وزيادة الوزن، والسهر لساعات طويلة، والطعام غير الصحى، كلها عوامل تسبب ضعف المناعة.

وأوضح التقرير أهم وأبرز علامات تؤكد أن جهازك المناعى ضعيف ويحتاج للمساعدة، ومنها صعوبة الالتئام سواء للجروح أو الالتهابات والندبات، لأن المناعة الضعيفة تؤخر الاستشفاء، كما يعانى ضعيف المناعة من الإصابة المتكررة والدائمة بنزلة البرد، يشعر الشخص دوما بحالة من الضعف العام والوهن والتعب الشديد، وتتراكم الإصابات بالأمراض عليه.

وتابع التقرير موضحا أن جفاف الجلد والطفح والآثار الكثيرة عليه، يسببها ضعف الجهاز المناعى لأنه يضر بالجلد وصحته بشكل مباشر، لا شك أن الجهاز الهضمى يتأثر كثيرا بضعف المناعه عكس المعتقد، فصعفه يتسبب فى الإصابة بالامساك أو الإسهال أو الآلام الهضمية المعدية الدائمة.