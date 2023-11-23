عدن - ياسمين التهامي - عشبة متواجدة بكل بيت.. تعالجك من الغازات والامساك والقولون في دقائق الحل الأمثل لفقرالدم

شكرا لقرائتكم خبر عن عشبة متواجدة بكل بيت.. تعالجك من الغازات والامساك والقولون في دقائق الحل الأمثل لفقرالدم والان مع التفاصيل

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية