شكرا لقرائتكم خبر عن 4 تحاليل لتشخيص أسباب الإسهال.. تعرف عليها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - الإسهال هو اضطراب فى الجهاز الهضمى ناتج عن الالتهابات أو التسمم الغذائى أو الأدوية، تشمل الأعراض حركات الأمعاء المتكررة والجفاف، وفى هذا التقرير نتعرف على 4 تحاليل لتشخيص أسباب الإسهال، بحسب موقع "Drlo".

4 اختبارات لتشخيص الإسهال

يعد التشخيص أمرًا بالغ الأهمية فى حالة الإسهال الشديد، لأنه يساعد على تحديد السبب الأساسى وتحديد العلاج المناسب ومنع المضاعفات مثل الجفاف ونقص المغذيات.

1. تحليل البراز

يكشف وجود بكتيريا أو طفيليات أو فيروسات في عينة البراز، مع تحليل تماسك البراز ولونه ورائحته وتقييم الدم الخفي في البراز للكشف عن نزيف الجهاز الهضمي.

يقوم اختبار البراز، المعروف أيضًا باسم فحص البراز، بتقييم صحة الجهاز الهضمي عن طريق تحليل العينات بحثًا عن مسببات الأمراض والطفيليات والتشوهات.

2. تحاليل الدم

توفر معلومات حول خلايا الدم الحمراء والبيضاء والهيموجلوبين والصفائح الدموية.

يقيس اختبار تشخيص الإسهال مستويات المعادن مثل الصوديوم والبوتاسيوم والكلوريد في الدم.

تكشف عن وجود البكتيريا أو الطفيليات أو الفيروسات في البراز والتي يمكن أن تسبب الإسهال.

3. الأشعة

تساعد في تحديد انسداد الأمعاء أو ثقبها أو وجود أنماط غازات غير طبيعية.

تكتشف أشعة تشخيص الإسهال أسباب الإسهال الشديد أو المزمن، مثل الالتهابات أو الأورام أو التشوهات الهيكلية.

فحص القولون بحثًا عن الالتهابات أو الأورام الحميدة أو غيرها من التشوهات التي تساهم في الإسهال المزمن.

4. المنظار

يكتشف وجود التهاب وتقرح في الجزء السفلي من الأمعاء الدقيقة ويلاحظ تآكل واحمرار بطانة المعدة أثناء اختبار تشخيص الإسهال.