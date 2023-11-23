شكرا لقرائتكم خبر عن 6 نصائح لحماية طفلك من السل.. أبرزها إمداده بفيتامينى "د" و"سى" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يحافظ النظام الغذائى السليم الغنى بالفيتامينات والمعادن والبروتينات، التى يحتاج إليه جسم الطفل يوميا على صحته العامة، ومن ناحية أخرى يحميه من خطر الإصابة ببعض الفيروسات والعدوى التى تنتشر خلال تغير الفصول، بالإضافة إلى وقايته من الإصابة بأمراض مثل مرض السل، وسنتعرف من خلال هذا التقرير على بعض النصائح الغذائية التى تقى الأطفال من السل، وفقا لما نشره موقع hindustantimes.

أوضح التقرير أن السل هو عدوى بكتيرية تؤثر فى المقام الأول على الرئتين، لكنها يمكن أن تؤثر أيضا على أجزاء أخرى من الجسم عند الأطفال، لذلك فإن إصابة الأطفال بمرض السل يشكل مصدر قلق لدى جميع أبائهم، ولم تقتصر مسألة الوقاية من هذا المرض على مكافحة العدوى عن طريق التطعيم فحسب، لكن ضرورة اتباع نظام التغذية الصحية السليمة لتقوية جهاز المناعة عند الأطفال، وتقليل خطر الإصابة بمرض السل وغيره من الأمراض الأخرى التى من المحتمل أن يصاب بها الصغار.

نصائح غذائية لوقاية الأطفال من الإصابة بمرض السل النظام الغذائى المتوازن

التأكد من حصول الأطفال على نظام غذائى متوازن غنى بالفيتامينات والمعادن والمغذيات الكبيرة، حيث توفر مجموعة متنوعة من الفواكه والخضراوات والبروتينات الخالية من الدهون والحبوب الكاملة ومنتجات الألبان العناصر الغذائية الأساسية اللازمة لتقوية جهاز المناعة.

فيتامين د

تناول كمية كافية من فيتامين د أمر حيوى لتعزيز وظيفة المناعة، ومن المفيد تشجيع الأطفال على قضاء بعض الوقت في الهواء الطلق تحت أشعة الشمس لإستفادة من فيتامين د، وأدخل الأطعمة الغنية بفيتامين د مثل الحليب المدعم والأسماك والبيض ضمن نظامهم الغذائي.

فيتامين سى

هذا الفيتامين المضاد للأكسدة يساعد على الحماية من الالتهابات. أدخل الفواكه الحمضية والفراولة والفلفل الحلو والقرنبيط في وجباتهم.

الزنك

ضرورة تناول عنصر الزنك لتحسين مناعة الجسم، يتواجد الزنك فى الأطعمة مثل اللحوم الخالية من الدهون والمكسرات والحبوب الكاملة مصادر ممتازة للزنك.

البروبيوتيك

البروبيوتيك هى بكتيريا نافعة تدعم صحة الأمعاء، والتى ترتبط ارتباطا وثيقا بالمناعة، وتتواجد تلك البكتيريا فى الزبادى والأطعمة المخمرة فى الحفاظ على ميكروبيوم صحى فى الأمعاء.

تجنب الأطعمة الغنية بالسكريات والمصنعة

الإفراط في تناول السكر والأطعمة المصنعة يمكن أن يضعف جهاز المناعة، يعد الحد من استهلاكها والتركيز على الأطعمة الطبيعية أمرا مفيدا لتعزيز جهاز المناعة عند الأطفال.

ويشمل النظام الغذائى المتوازن الغنى بالعناصر الغذائية، بما في ذلك الفيتامينات A وC وD، بالإضافة إلى المعادن الأساسية مثل الزنك والحديد، لتقوية جهاز المناعة، مما يجعله أكثر فعالية في مكافحة بكتيريا السل، كما يعد الحفاظ على ممارسات النظافة وضمان التهوية المناسبة والتطعيم كل ذلك يساهم في الوقاية من مرض السل لدى الأطفال.