شكرا لقرائتكم خبر عن علامات هتظهر عليك لو بتعانى من نقص فيتامين ب.. أبرزها التنميل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يحتاج الجسم إلى العديد من الفيتامينات المختلفة من بينها فيتامين سى وفيتامين د، خاصة فيتامين ب 12 الذى يتميز بفوائد صحية متباينة منها تعزيز الصحة العقلية، وتحسين نمو العظام، ويعرض نقص هذا الفيتامين الأشخاص إلى مشاكل صحية منها عدم قدرة الجسم على إنتاج خلايا الدم حمراء، ويوضح التقرير التالى بعض الأعراض التى يشعر بها الفرد عند نقص الفيتامين والتى شملت الإرهاق، وشحوب الجلد، والتنميل، وفقدان الوزن، وذلك وفقا لما نشره موقع timesofindia.

علامات نقص فيتامين ب 12تنميل أجزاء من الجسم

يشعر المرء بالتنميل فى اليدين أو الذراعين أو الساقين أو القدمين أو أجزاء أخرى من الجسم، وأحيانا يكون التنميل مصحوبا بألم، وأحيانا أخرى بدةن.

ضعف العضلات

ضعف العضلات يمكن أن تؤثر على أى جزء من الجسم، ما يترتب عليه صعوبات فى التوازن، والمشى، والتحدث، والبلع، والكتابة، وتناول الطعام، والرؤية.

الاعتلال النخاعى

الاعتلال النخاعى هو حالة ناجمة عن ضغط العمود الفقرى، تشمل أعراضه ألما فى الرقبة أو الظهر، أو وخزا، أو تنميلا أو ضعفا فى الذراعين أو اليدين أو الساقين أو القدمين، ويمكن أن يؤدى أيضا إلى صعوبة فى المهارات الحركية الدقيقة، أو مشاكل فى التوازن، بالإضافة إلى مشاكل في المثانة والأمعاء.

طنين الأذن

يمكن أن يؤدى نقص فيتامين ب 12 فى الجسم إلى تلف الأعصاب الموجودة فى القوقعة، وهي بنية مملوءة بالسوائل في الأذن والتى تعتبر حيوية للسمع، كما يشير طنين الأذن إلى سماع أصوات لا تأتى من مصدر خارجى. يمكن أن يبدو طنين الأذن مثل الرنين، أو الأزيز، أو الطنين، أو الهسهسة، أو الخفقان، أو الموسيقى أو الغناء.

ضعف التوازن

يمكن أن يؤدى نقص فيتامين ب 12 إلى ضعف التوازن والسقوط.