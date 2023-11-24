شكرا لقرائتكم خبر عن زيوت البذور لصحة جهازك الهضمى.. هتمنع الانتفاخ وتحارب الالتهاب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تساعد بعض الأنظمة الغذائية على تخفيف انتفاخات الأمعاء وتعزيز صحتها، ومن بين الخيارات الصحية التى تعمل على تخفيف ألم المعدة الزيوت الصحية.

ووفقا لموقع healthsite تمتاز الزيوت الصحية، ومنها زيوت البذور، بخصائصها المضادة للالتهابات، ما يجعلها بديلاً صحيًا للزيوت النباتية، وتُشتق زيوت البذور من بذور النباتات مثل عباد الشمس والسمسم والكتان واليقطين، بجانب مضادات الالتهابات الخاصة بزيوت البذور، وتحتوى على أحماض أوميجا 3 الدهنية.

وعند دمج زيت البذور لنظامك الغذائى، فأنت تحصل على قيمة غذائية رائعة تحميك من التعرض لأى مشاكل صحية خاصة بالجهاز الهضمي.



زيت بذور الكتان زيت بذور الكتان زيت بذور الكتان يحتوى على مستويات مرتفعة من أحماض أوميجا 3 الدهنية، التى تعزز من صحة الأمعاء، وتشير الدراسات إلى قدرته على الحد من انتشار الخلايا السرطانية والسيطرة على ضغط الدم، ما يجعله إضافة متعددة الأوجه للنظام الغذائى.

زيت بذور السمسم يحتوى على نسبة عالية من مضادات الأكسدة الصحية بزيت السمسم تعزز صحة القلب، لذا يعد خيارا صحيا مناسبا للأشخاص الذين يعانون من مشاكل المعدة. زيت بذور دوار الشمس زيت بذور دوار الشمس

يحتوى على نسبة منخفضة من الدهون المشبعة ونسبة عالية من فيتامين E، وهو خيار منخفض الدهون المشبعة وغني بفيتامين E، ويدعم صحة الأمعاء.