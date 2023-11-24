شكرا لقرائتكم خبر عن تعرفى على أشهر أسباب وأعراض الوصول لسن اليأس المبكر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انقطاع الدورة الشهرية عند السيدات بشكل طبيعى، يكون فى مرحلة انقطاع الطمث أو بمسمى آخر "مرحلة اليأس"، وهى حالة طبيعية تصل إليها المرأة فى الغالب بين عمر 45 عاما حتى عمر 55، فماذا عن الانقطاع المبكر للدورة الشهرية؟

ذكر تقرير مطول نشر فى موقع better health الطبى أن الانقطاع المبكر للدورة الشهرية عند بعض السيدات، يعنى أن الطمث قد توقف تماما قبل إتمام عامها الأربعين.

وتابع التقرير أن علامة اليأس المبكر، تكون بانقطاع "تام" للدورة الشهرية لمدة تصل إلى 12 شهرا كاملا متتاليا، تعانى خلاله السيدة من بعض العلامات والأعراض التى تنذرها باقتراب انقطاع الطمث، ومنها الصداع وألم الرأس الشديد والمستمر، مع جفاف بالمهبل ملحوظ، إضافة إلى العرق الغزير، مع اضطرابات حادة فى الحالة النفسية صعودا وهبوطا، كذا التوتر وضعف التركيز وقلة الانتباه والتشتت، مع إمكانية المعاناة من اضطرابات عميقة بالنوم، وحساسية جلدية فى بعض الحالات، مع اضطراب فى الشهية والهضم، والوهن والضعف العام، فضلا عن آلام بالجسم غير مبررة، كذا زيادة الوزن فى بعض الحالات.

الكثير من الأسباب والعوامل قد تؤدى للوصول إلى تلك الحالة، وعلى إثرها ينقطع الطمث باكرا، ومن بينها العمليات الجراحية التى يتم فيها إزالة المبايض أو الرحم، أو أسباب أخرى تتعلق بالعلاقات الكيماوية التى تخضع لها بعض مريضات السرطان، كذا ضعف مخزون المبيض، أو التعرض لإشعاع ما، إضافة إلى العوامل الوراثية والتاريخ لسيدات العائلة مع انقطاع الدورة الشهرية المبكر.

وتابع التقرير موضحا ضرورة حصول السيدات اللاتى تعانين تلك الحالة، على هرمونات تعويضية -وفقا لرؤية المختص- نتيجة قلة مستوى هرمون الاستروجين بنسب كبيرة وبشكل مفاجئ، والذى يحمل انخفاضه بين طياته مخاطر صحية كبيرة منها الإصابة بمشكلات فى العظام قوية تصل حد الهشاشة، أو مشكلات بالقلب، فضلا عن إمكانية المتابعة لدى مختص غدد صماء أيضا لمزيد الفائدة والتعويض لما يحتاجه الجسم بعد انقطاع الدورة الشهرية.