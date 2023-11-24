شكرا لقرائتكم خبر عن متى تسبب جرثومة المعدة مشكلة صحية خطيرة؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الدكتور أحمد مسعود استشارى الباطنة بمستشفى كوم الشقافة بالإسكندرية إن جرثومة المعدة أو ما يعرف بـ"الجرثومة الحلزونية" من المشاكل المرضية التى يعانى منها الكثير، وهى بكتيريا تشمل أعراض الإصابة بها الحموضة والغثيان وفقدان الشهية.

وأوضح استشارى الباطنة، فى تصريح خاص لـ"الخليج 365"، وتعتبر جرثومة المعدة من ضمن مجموعة البكتيريا كبيرة تسمى بالبكتيريا المعوية، ويعد الجهاز الهضمى هو المنطقة الرئيسية لتخزين هذة البكتيريا الخطيرة التى تؤثر على الصحة العامة، مشيرا إلى أن تلك الجرثومة لها شكلين منهما الشكل الحلزونى.

كما أضاف الدكتور أحمد أن السبب الأساسى وراء الإصابة بجرثومة المعدة هو التلوث الغذائى المتمثل فى الأطعمة ومياه الشرب، خاصة لوكانت مياه صرف صحى "تنتقل عن طريق التلوث من فضلات المصاب وخروج البكتيريا وانتقالها إلى آخر، وتلوث المراحيض، واستخدام الأدوات الصحية المشاركة، ويعتبر كبار السن هم الفئة الأكثر عرضة لانتقال الجرثومة نتيجة نقص المناعة لديهم.



أعراض الإصابة بجرثومة المعدة كثيرة أعراض الإصابة بجرثومة المعدة كثيرة . أهمها الحموضة الزائدة فى الجهاز الهضمى العلوى للفرد.

. آلام في البطن.

. الغثيان والقيء.

. خروج براز داكن .

. إرهاق الجسم.

. انخفاض عدد خلايا الدم الحمراء "فقر الدم".

. فقدان الشهية.

. الإسهال.

. حرقان فى المعدة يصاحبه أحيانا رائحة الفم الكريهة.

مضاعفات الإصابة بالجرثومة الحلزونيةتتطور مضاعفات الإصابة بجرثومة المعدة إلى الجهاز الهضمى بالكامل وينتج عنه اضطراب فى القولون وعسر الهضم والإمساك المزمن، ما يترتب على ذلك تعرض المرء إلى الإصابة بحدوث شرخ شرجى والبواسير، وانتشار القرح فى الأمعاء، وأبرز مناطق الإصابة بتلك القرح هى المعدة وفم المعدة وقرحة الاثنى عشر، وهى القرح والإصابات بالأمعاء تؤدى إلى مضاعفات خطيرة تؤثر على الصحة العامة منها خطر الإصابة بالانيمياو النسف المعوى، ومن أخطر الأضرار التى تسببها الجرثومة هو سرطان المعدة. مضاعفات الإصابة بالجرثومة الحلزونيةتتطور مضاعفات الإصابة بجرثومة المعدة إلى الجهاز الهضمى بالكامل وينتج عنه اضطراب فى القولون وعسر الهضم والإمساك المزمن، ما يترتب على ذلك تعرض المرء إلى الإصابة بحدوث شرخ شرجى والبواسير، وانتشار القرح فى الأمعاء، وأبرز مناطق الإصابة بتلك القرح هى المعدة وفم المعدة وقرحة الاثنى عشر، وهى القرح والإصابات بالأمعاء تؤدى إلى مضاعفات خطيرة تؤثر على الصحة العامة منها خطر الإصابة بالانيمياو النسف المعوى، ومن أخطر الأضرار التى تسببها الجرثومة هو سرطان المعدة.

وفى ظل هذه المضاعفات الصحية يتجاهل الأطباء علاج الجرثومة الحلزونية ويتوجهون إلى علاج المضاعفات فقط، ولا يتستطعون اكتشاف الجرثومة إلا بعد فترة من المتابعة، تلك المضاعفات تهدد الصحة العامة لصغار السن وكبار السن وذوى المناعة الضعيفة وبعض المرضى الذين يتناولون أدوية كيماوية، فيجب على الجميع القيام بالتوعية المجتمعية لتوضيح مدى خطورة تلك الجرثومة عن ضرورة الاهتمام بدور النظام الشخصية، وعلاج المرضى الذين لا يظهر عليهم الأعراض.