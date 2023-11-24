جهاز جديد يرصد “السل” بـ”الذكاء الاصطناعي”

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - لاقى جهاز جديد يمكنه الكشف عن مرض السل بواسطة الذكاء الاصطناعي، ترحيباً كبيراً للدرجة التي جعلت أحد السجون في مابوتو عاصمة موزمبيق يستخدمه للكشف على السجناء.

ويعتمد الجهاز المبتكر وهو كبير الحجم ويثبت عمودياً على الفحص باستخدام الأشعة السينية المتصلة ببرنامج الذكاء الاصطناعي، حيث يعطي قراءة فورية ودقيقة في أقل من 5 دقائق دون الحاجة إلى طبيب.

وسرعان ما تظهر صورة الأشعة على شاشة يجلس عليها فني مصحوبة بتشخيص لحالة السجين، وتظهر على شاشة الكمبيوتر العلامة التي توحي بنتيجة الكشف عن مرض السل، ويعتبر هذا الجهاز خطوة تقدمية في مكافحة المرض الناجم عن الإصابة ببكتيريا غالباً ما تطال الرئتين.