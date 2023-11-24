شكرا لقرائتكم خبر عن لو بتعمل كيتو دايت.. ماذا يحدث لجسمك عند الإكثار من الدهون؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تتعدد أنواع وأشكال الأنظمة الغذائية التي تهدف إلي إنقاص الوزن، فمنها الأنظمة التي تعتمد على حساب السعرات الحرارية، أو التي تعتمد على نوع واحد من الطعام مثل نظام الكيتو، ونوع آخر من الحميات أو الأنظمة الغذائية ومشهور وهو الصيام المتقطع.

وفي هذا السياق أوضح الدكتور عبد الرحمن فصيح استشارى التغذية العلاجية في طب قصر العينى، أن اعتماد الجسم على طريقة تناول طعام واحد فقط تساعد بالفعل على إنقاص الوزن، ولكن في البداية يكون نزولا سريعا في الوزن، ثم يتباطأ بعد ذلك، ومن ضمن هذه الطرق أو الحميات، وهى طريقة الكيتو دايت الذى يعتمد على إدخال أشكال مختلفة من الدهون للجسم للحصول على مصدر الطاقة منها.

وأضاف استشارى التغذية العلاجية في تصريح خاص لـ " الخليج 365"، أنه على الرغم من فوائد الكيتو دايت في إنقاص الوزن إلا أنه قد يؤثر على صحة الشخص على المدى الطويل عند استخدامه، خاصة إذا تم اتباعه دون مراجعة الطبيب المختص الذى يقوم بحساب الوزن والطول والحالة الصحية للمريض لوضع نظام غذائى يناسب كل حالة.

وأشار طبيب التغذية أنه من الضرورى أن يخضع الشخص إلى فحص وظائف للكبد والكلى، مع ضرورة تجديد التحليل كل 3 أشهر لمتابعة حالتهم خلال اتباع نظام الكيتو الذى يعتمد على الدهون فقط، لتفادى حدوث تراكم دهون على الكبد، ومع تكرار التحليل إذا وجد الطبيب وجود نسب غير منضبطة بالتحاليل يتم التبديل إلى نظام غذائى أخرى يعتمد على فكرة حساب السعرات الحرارية، وإدخال عناصر غذائية متكاملة المعتمدة على طريقة حصص صغيرة من الكربوهيدات المعقدة والخضراوات والبروتين والفاكهة.