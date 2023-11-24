6 أعراض لنقص فيتامين B12 إياك تجاهلها

بيروت - نادين محمد - يعد نقص فيتامين B12 هو حالة قابلة للعلاج، وتحدث إذا لم يتم تناول ما يكفي من فيتامين B12 في النظام الغذائي أو إذا كان الجسم لا يمتصه بشكل صحيح. يمكن أن يسبب نقص فيتامين B12 أعراضًا جسدية وعصبية ونفسية، ويمكن علاجه عن طريق تناول أطعمة غنية بفيتامين B12 أو بمكملات فيتامين B12.

ما هو نقص فيتامين B12؟

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يعد فيتامين B12 هو عنصر غذائي مهم يساعد جسمك على الحفاظ على صحة الخلايا العصبية وخلايا الدم، كما أنه يساعد جسمك على تكوين الحمض النووي، وهو المادة الوراثية الموجودة في جميع خلاياك.

لا يصنع جسمك فيتامين B12 من تلقاء نفسه، لذا عليك تناول الأطعمة والمشروبات التي تحتوي على فيتامين B12 للحصول عليه. يوجد فيتامين B 12 في المنتجات الحيوانية التي تتناولها مثل اللحوم ومنتجات الألبان والبيض. ويمكن العثور عليه أيضًا في الحبوب والخبز والخميرة الغذائية.

ويحدث نقص فيتامين B12 عندما لا يحصل جسمك على ما يكفي أو لا يمتص ما يكفي من فيتامين B12 من الطعام الذي تتناوله والذي يحتاجه ليعمل بشكل صحيح.

يلعب فيتامين B12 عدة أدوار في الجسم، فهو لا يساعد فقط على تعزيز الطاقة وزيادة التمثيل الغذائي، ولكنه يعمل أيضًا على تطوير خلايا المخ والأعصاب، مع تسهيل إنتاج الحمض النووي أيضًا.

يمكن أن يسبب نقص فيتامين B12 مشاكل جسدية وعصبية ونفسية إذا لم يتم علاجه.

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ما الذي يسبب نقص فيتامين B12؟

يحدث نقص فيتامين B12 إذا كنت لا تتناولي ما يكفي من فيتامين B12 أو إذا كان جسمك لا يمتص فيتامين B12 الذي تستهلكينه بشكل صحيح. تشمل الحالات التي يمكن أن تسبب نقص فيتامين B12 ما يلي:

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الأشخاص الذين لا يتناولون ما يكفي من الأطعمة التي تحتوي بشكل طبيعي على فيتامين B12 أو لا يتناولون الأطعمة المدعمة بفيتامين B12 يمكن أن يصابوا بنقص فيتامينB12.

التهاب المعدة هو التهاب بطانة المعدة، وهو سبب شائع لنقص فيتامين B12 حيث يمكن أن يسبب نقص فيتامين B12 بسبب نقص حمض الهيدروكلوريك في المعدة، وهو ضروري لامتصاص فيتامينB12.

الأشخاص الذين يعانون من فقر الدم الخبيث، وهي حالة طبية نادرة، غير قادرين على إنتاج بروتين تصنعه حتى يتمكن جسمك من امتصاص فيتامين B12.

الأمراض التي تؤثر على الجهاز الهضمي، مثل مرض كرون ومرض الاضطرابات الهضمية، يمكن أن تمنع جسمك من امتصاص فيتامين B 12 بشكل كامل.

قد يواجه الأشخاص الذين خضعوا لجراحة في الجهاز الهضمي، مثل تحويل مسار المعدة (جراحة فقدان الوزن)، صعوبة في امتصاص فيتامين B12.

ما هي أعراض نقص فيتامين B12؟

يمكن أن يسبب نقص فيتامين B12 أعراضًا جسدية وعصبية ونفسية. يمكن أن تتطور أعراض نقص فيتامين B12 ببطء ويمكن أن تزداد سوءًا بمرور الوقت. قد لا تظهر أي أعراض على بعض الأشخاص على الرغم من انخفاض مستوى فيتامين B 12 في أجسامهم. يمكن أن يعاني الأشخاص الذين يعانون من نقص فيتامين B12 من أعراض عصبية أو فقر الدم (نقص خلايا الدم الحمراء).

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الصورة من موقع AdobeStock

يمكن أن تشمل الأعراض الجسدية العامة لنقص فيتامين B12 ما يلي:

الشعور بالتعب الشديد أو الضعف.

الشعور بالغثيان أو القيء أو الإسهال.

عدم الشعور بالجوع كالمعتاد.

فقدان الوزن.

وجود التهاب في الفم أو اللسان.

وجود بشرة صفراء.

يمكن أن تشمل الأعراض العصبية لنقص فيتامين B12 ما يلي:

خدر أو وخز في يديك وقدميك.

مشاكل في الرؤية.

مواجهة صعوبة في تذكر الأشياء أو الخلط بسهولة.

فقدان التناسق الجسدي (الترنح)، والذي يمكن أن يؤثر على الجسم بالكامل ويسبب صعوبة في التحدث أو المشي

الشعور بالاكتئاب.

الشعور بالغضب.

اضطرابات في الذاكرة والتركيز



تضرر أجزاء من الجهاز العصبي ( الاعتلال العصبي المحيطي) ، وخاصة في الساقين.

إذا تطورت المشاكل العصبية نتيجة لنقص فيتامين B12، فقد لا تكون قابلة للشفاء.

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المصدر: هيلث لاين