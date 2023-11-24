شكرا لقرائتكم خبر عن لا تهمل الخضراوات والرياضة. فصل الشتاء فرصة لإنقاص الوزن بشروط والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت الدكتورة هدى مسعود الجزيرى استشارى التغذية بالمعهد القومى للتغذية إن هناك الكثيرون يعانون من زيادة الوزن فى فصل الشتاء بسبب الإكثار من تناول الطعام، ولكن هذا الفصل قد يكون فرصة لإنقاص الوزن ولكن بشروط.

وأضافت:"عموما فإن زيادة الوزن سببها شيء رئيسي هو تناول الطعام بشكل كبير وخصوصا الذى يحتوى على سعرات حرارية عالية، فكل فرد له احتياجات من الطاقة تحسب على أساس السن والجنس والنشاط، حيث نحصل على سعرات حرارية عالية دون ممارسة التمارين الرياضية وهذا خطأ".

وأضافت: "كثير منا يعتمد بشكل كبير على الكربوهيدرات في تناول الطعام مثل الأرز والعيش والمكرونة وخصوصا الأطعمة المصنوعة من الدقيق الأبيض الى جانب إهمال تناول الأطعمة الصحية مثل الخضراوات والفواكه أو الألياف التي تساعد في الشعور بالشبع وبالتالي يزداد الوزن بشكل كبير".

وتابعت:" من الممكن أن نستغل فصل الشتاء ونفقد الوزن أكثر لأن الجسم يحتاج طاقة ليدفأ، فذلك يعطينا فرصة أكثر ويبقى معدل الحرق فى الجسم أعلى، ولكن الخطأ أننا طوال الشتا نشرب سوائل دافئة مليئة سكر و سحلب ونأكل بطاطا مع قلة النشاط يؤدى لزيادة الوزن، لذلك يجب على أي شخص على الأقل ممارسة الرياضة والحركة 5 مرات فى الأسبوع وهذه إرشادات عامة أساسية لأى شخص يريد أن يحافظ على وزنه".

واستكملت حديثها :"كما ننصح بتناول الأطعمة المعقدة مثل الدقيق الحبة الكاملة افضل من الدقيق الأبيض لانها تأخذ وقتا أطول فى الهضم ، مع تجنب الأطعمة التي تحتوى على نسبة عالية من الدهون واستبدالها بالأطعمة الصحية مثل "زيت الزيتون، الزيت الحار، زيت السمسم، بجانب الاهتمام بتناول الخضار والفواكه وهذا مع برودة الجو يحمينا من نزلات البرد وفى نفس الوقت يحميك من زيادة الوزن".