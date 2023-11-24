شكرا لقرائتكم خبر عن علامات للنوبة القلبية الصامتة تزيد في الليل.. نصائح للوقاية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد التقرير المنشور عبر موقع "timesofindia."، أنه يمكن الوقاية من 80% من الوفيات الناتجة عن النوبات القلبية من خلال تغيير عاداتك اليومية ومنها الإقلاع عن التدخين، وتجنب النظام الغذائي غير الصحي. وأوضح التقرير، أن النوبات القلبية تحدث نتيجة لعدم وصول الأكسجين لعضلة القلب بسبب انسداد تدفق الدم للشرايين، وقد يصل الأمر إلى حدوث جلطة في القلب.

وقدم التقرير أبرز الأعراض الصامتة للنوبة القلبية، ومنها:-ضيق في التنفس

في الأغلب تحدث في الليل، لأن الاستلقاء يدفع الجسم إلى إعادة توزيع السوائل، وفي ظل وجود مشكلة في القلب تحدث عدم القدرة على التنفس بشكل طبيعي، بالإضافة إلى عدم وصول الأكسجين لعضلة القلب، وقد تتعرض الرئة لتراكم السوائل مما يزيد من حدة ضيق التنفس.

-التعرق الليلي

مع حلول الليل، قد يكون التعرق غير المبرر علامة على وجود مشكلة في القلب، وفي الأغلب يكون علامة الإصابة بأزمة قلبية، ويعني أن القلب يتعرض لمشكلة يجب حلها على الفور عن طريق الذهاب للطوارئ.

-السعال الليلي

يمكن أن يكون السعال المستمر إشارة مبكرة لوجود ضرر في القلب، فقد تؤدي الأزمة القلبية إلى تراكم السوائل في الرئتين، مما يؤدي إلى تهيج المسالك الهوائية وتزداد الإصابة بالسعال.

-تورم الساقين والكاحلين والقدمين

يشير التورم غير المعتاد في الساقين والكاحلين والقدمين إلى معاناة القلب، والسبب يكون عدم ضخ السوائل في الجسم بشكل طبيعي ويتسبب في تراكمها في الأطراف وخاصة عندما يكون الجسم لا يمارس أي نشاط.

وقدم التقرير بعض لنصائح الوقائية التي تقلل من فرص الإصابة بالنوبات القلبية، ومنها:

- الإقلاع عن التدخين .

- اتباع نظام غذائي منخفض الدهون والكوليسترول والملح.

- مراقبة ضغط الدم ومستويات الكوليسترول .

- ممارسة التمارين الرياضية .

- إنقاص الوزن .