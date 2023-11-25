شكرا لقرائتكم خبر عن أعراض فيروس نيباه فى مراحله المبكرة والخطيرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - فيروس نيباه هو عدوى حيوانية المصدر نادرة، لكنها قد تكون مميتة وتنشأ فى المقام الأول من خفافيش الفاكهة، ويمكن أن تؤثر على كل من الحيوانات والبشر، كما يمكن أن يؤدى الفيروس إلى مجموعة من الأعراض، بما فى ذلك الحمى والصداع والدوخة والنعاس ومشاكل فى الجهاز التنفسى وفى الحالات الشديدة، قد يتطور المرض إلى التهاب الدماغ أو متلازمة الضائقة التنفسية، مع ارتفاع معدل الوفيات، بحسب موقع Drlo.

أعراض فيروس نيباه

يمكن أن تؤدى الإصابة بفيروس نيباه إلى مجموعة واسعة من الأعراض، من الخفيفة إلى الشديدة، ويمكن أن يسبب الفيروس تورمًا فى الدماغ (التهاب الدماغ)، وفى بعض الحالات، يمكن أن يكون مميتًا.

الأعراض المبكرة (4-14 يومًا بعد التعرض)

- الحمى: ارتفاع درجة حرارة الجسم عن المعدل الطبيعي.

- الصداع: ألم خفقان مستمر أو شديد في الرأس.

- السعال: بداية السعال المستمرة أو المفاجئة.

- التهاب الحلق: شعور بالحكة أو الألم في الحلق.

- صعوبة في التنفس: معاناة أو عدم الراحة أثناء التنفس.

- القىء: إخراج محتويات المعدة بالقوة عن طريق الفم.

أعراض أكثر خطورة لفيروس نيباه فى وقت لاحق

- الارتباك أو النعاس: الشعور بالارتباك أو النعاس المفرط.

- النوبات: حركات أو تشنجات غير منضبطة.

- الغيبوبة: حالة من فقدان الوعى حيث لا يمكن إيقاظ الشخص ولا يستجيب للمنبهات.

- تورم الدماغ (التهاب الدماغ): التهاب وتورم الدماغ، ما قد يؤدى إلى أعراض عصبية حادة.

ومن المهم ملاحظة أن الوفاة قد تحدث فى نسبة كبيرة من الحالات (40-75%)، بالإضافة إلى ذلك، قد يعاني الناجون من عدوى فيروس نيباه من آثار جانبية طويلة المدى، بما في ذلك التشنجات المستمرة والتغيرات في الشخصية.