شكرا لقرائتكم خبر عن فوائد لدقيق الشعير تجعله البديل الأفضل لمثيله "الأبيض" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - الشعير أحد أهم أنواع الحبوب التى تدخل فى صنع الكثير من الأطعمة، والدقيق المستخرج منه له الكثير من الفوائد الصحية، قد تجعله بديل أكثر فائدة وصحه من مثيله "الأبيض".

وفقا لتقرير نشر فى موقع medical news today فإن دقيق الشعير له قيمة غذائية عالية جدا، يحتوى وحده على كم جيد ومتعادل من الفيتامينات والعناصر والمعادن، كونه مستخرج من الحبوب الكاملة يجعله خيارا صحيا رائعا، ويمكن الاعتماد عليه فى كثير من الأطعمة، خاصة لمن يهتم بالأكلات الصحية والالتزام بنظام غذائى مفيد وداعم.

ووفقا للتقرير فإن فوائد الشعير والدقيق الذى يتم استخراجه منه كثيرة ومتعددة، فنتيجة احتوائه على كم من الألياف كبير وغزير، فهو يساعد على تعزيز صحة الامعاء، وكذا العملية الاخراجية والهضمية، فصلا عن إعطاء شعورا طويلا بالشبع وعدم الحاجة للمزيد من الطعام، مما يعزز الأنظمة الغذائية الهادفة لانقاص الوزن " الدايت" الصحى.

وتابع التقرير مبرزا أهمية دقيق الشعير فى كونه مصدرا للفيتامينات والمعادن التى تقلل فرص الإصابة بأمراض القلب، كما ربطت الدراسات -وفقا للتقرير- بين تناوله وبين ضعف فرص الإصابة بالأورام، كنا يعزز من سلامة الأوعية الدموية بالجسم، وذلك لاحتوائها على الكربوهيدرات بنسبة جيدة،فضلا عن البروتين والحديد والفسفور والمنجنيز والبوتاسيوم.

يجهل البعض أن الشعير مصدرا هاما لفيتامين ب المفيد للأعصاب فضلا عن احتوائه على حمض الفوليك الصحى، يعزز بذلك انضباط ضغط الدم، ويحد من الكوليسترول الضار بالجسم، كما يعزز من خلايا الدم الحمراء، كل هذه الفوائد سالفة الذكر تجعل منه خيارا رائعا بالمقارنة مع الدقيق الابيض الشائع الاستخدام.

وعلى النقيض ووفقا لتقرير نشر فى موقع ndtv فإن الدقيق الابيض يعد الأكثر ضررا، لسعراته الحرارية العالية وزيادته للوزن بشكل ملحوظ فضلا عن كونه سبب مباشر فى مشاكل الجهاز الهضمى، ويرفع فرص الإصابة بمرض السكر.