شكرا لقرائتكم خبر عن علاجات طبيعية مؤقتة لألم الأسنان.. أبرزها الماء المالح والكركم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - هناك العديد من الحيل الطبيعية التي تساعد في تسكين الألم المرتبط بالأسنان واللثة، وفقا لموقع " timesofindia"، والذى أكد أن العديد من الأشخاص يعانون من ألم الأسنان يقومون بأخذ بمسكنات للسيطرة على الألم، ولكن يمكنك السيطرة عليه بطرق طبيعية

، ومنها: -الماء المالح:

تعد طريقة وضع الماء بالمالح من الطرق القديمة لتخدير وتخفيف الألم للأسنان، كما أنها من الحيل التي تحمي من الإصابة بالتهابات اللثة، ولذا يمكنك بخلط نصف ملعقة صغيرة من الملح في كوب من الماء الدافئ، وقم بغرغرة الفم جيدًا بمحلول المياه المالحة هذا لمدة 30 ثانية، وكرر هذه الحيلة لأنها تقتل البكتيريا والالتهابات.

-النعناع:

يمكنك إجراء عجينة من النعناع أو تناول ماء منقوع به النعناع والغرغرة به، وهذه الحيلة تساهم بشكل كبير في تقليل الألم المرتبط بالأسنان واللثة، كما أنه يقتل البكتيريا، ويعمل على تخدير الألم.

-زيت القرنفل:

أثبتت العديد من الدراسات الطبية، أن وضع كمية صغيرة من زيت القرنفل على قطعة من القطن ووضعها على المنطقة التي تشعر بالألم فيها يعد من الحيل الجيدة التي تسكن الألم في الأسنان، لأن زيت القرنفل يحتوي على خصائص مسكنة طبيعية تساعد في تقليل وتخدير الألم.

-الكركم:

قم بعمل عجينة بسيطة من مسحوق الكركم مع الماء، ثم قم بوضع العجينة علي المكان الذي تشعر بالألم فيه داخل أسنانك، فالكركم له خصائص مضادة للالتهابات ومضادة للميكروبات، مما يساعد في تقليل الألم.

وحث التقرير، الأشخاص الذين يعانون من الم الأسنان لفترة طويلة والمستمرة بالذهاب لطبيب الأسنان للحصول على العلاج الجيد والمثالي، ويجب أن يعلم الشخص المصاب أن العلاجات الطبيعية السابق ذكرها في التقرير تساهم في تسكين الألم المؤقت.