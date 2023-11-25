شكرا لقرائتكم خبر عن أطعمة ومشروبات دمجها مع الموز يسبب ضررا.. أبرزها الحليب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - الموز من الفواكه ذات الطعم المميز وأيضا الفوائد المهمة للجسم، فهو يحتوي علي البروتين، والبوتاسيوم، وفيتامين ب، والمغنسيوم والفسفور، ولذا تناول موزة واحدة فقط في اليوم يمد الجسم بجميع العناصر التي يحتاجها.

ووفقا للتقرير المنشور عبر موقع " timesofindia."، سنتعرف على أطعمة يجب عدم دمجها مع الموز، لأنها تعمل بشكل سلبي وتؤثر على الصحة العامة بطريقة خاطئة، ومنها:

-الحليب ومنتجات الألبان

يحتوي الموز علي البروتين والألياف وبعض العناصر الغذائية المهمة، ومنها المغنيسيوم والفوسفور والبوتاسيوم وفيتامين ب، ولكن عند دمجه مع الحليب ومشتقاته كالزبادي، يعرضك لعسر الهضم، ويزيد من فرص إصابتك بالانتفاخ.

-الأطعمة الغنية بالبروتين

يقوم بعض الأشخاص بتناول البروتين كاللحوم والبيض والدجاج وبعده مباشرة تناول موزة، وهذا الأمر يتسبب في عدم الهضم الجيد، وتعرض الجهاز الهضمي للغازات.

-الكربوهيدرات

يؤدي تناول الموز مع الكربوهيدرات مثل السكريات أو المخبوزات إلى تعرضك لارتفاع سريع وانخفاض مفاجئ في مستويات السكر في الدم، وهذا يمكن أن يؤدي إلى الشعور بالتعب والجوع بعد وقت قصير من تناول الطعام.

-الحمضيات

قد يؤدي الجمع بين الموز والحمضيات مثل الليمون والبرتقال أو الجريب فروت إلى تعرضك للإصابة بعسر الهضم والإنتفاخ، والسبب يرجع إلى أنهما يحتويان علي عناصر غذائية تعتبر واحدة وعند مزجهم تتعرض المعدة لعدة لمشكلات صحية.