في الشتاء .. تعرفي على فوائد ألياف البرتقال للتنحيف 

بيروت - نادين محمد - الفواكه هي وجبات خفيفة طبيعية جاهزة ومليئة بالفيتامينات والألياف والمعادن الأخرى التي تدعم النظام الغذائي المتوازن. البرتقال له خصائص فريدة في حرق الدهون تجعله مثالي في رحلة التنحيف.

يمد البرتقال الجسم بجرعة قوية من فيتامين ج. كما أنه منخفض السعرات الحرارية وغني بالألياف وهنا يكمن سر دوره في إنقاص الوزن.

يسهل إدراج البرتقال في النظام الغذائي، مما يجعل فقدان الوزن أسهل. يمكنكِ تناول البرتقال في العصير والسلطات وحتى الطريقة السهلة بتناول الثمرة الطازجة.

البرتقال وفقدان الوزن



البرتقال له قيمة غذائية فريدة تؤثر على الصحة و الوزن. فيما يلي بعض فوائد البرتقال التي تجعله رائعًا لإنقاص الوزن:

البرتقال جزء أساسي في رحلة إنقاص الوزن- المصدر freepik



نسبة عالية من الألياف ومنخفضة السعرات الحرارية



البرتقال منخفض السعرات الحرارية وغني بالألياف، وهو أمر ضروري لفقدان الوزن.الأطعمة الغنية بالألياف تجعلكِ تشعرين بالشبع لفترة أطول. يساعدك البرتقال على الحفاظ على السعرات الحرارية اليومية منخفضة.

لكل 100 جرام من هذه البرتقال تحتوي على 2.4 جرام من الألياف. تعتبر برتقالة واحدة مصدراً ممتازاً للألياف اليومية لأنها تزن 184 جراماً في المتوسط.

تناول الألياف يحافظ أيضًا على حركات الأمعاء المنتظمة، مما يقلل من الانتفاخ ومشاكل الجهاز الهضمي. الهضم الصحي ضروري لفقدان الوزن والحصول على صحة ممتازة بشكل عام.

نسبة عالية من الماء



البرتقال يحتوي على حوالي 86% من الماء، فهو يساعد على تعزيز الترطيب ويشعركِ بالشبع. يعتقد الكثير من الناس أنهم جائعون عندما يشعرون بالعطش والجفاف،كذلك، تناول الفواكه التي تحتوي على نسبة عالية من الماء طريقة سهلة لتقليل السكر والسعرات الحرارية.

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خفض الرغبة الشديدة في تناول الحلوى



تناول برتقالة واحدة عندما ترغبين في شيء حلو يمكن أن يساعد في الحد من الرغبة من تناول السكريات مما يحول دون اللجوء إلى وجبات غنية بالسعرات الحرارية.

غني بفيتامين سي



فيتامين ج ضروري لجسم صحي يساعدكِ على إنقاص الوزن. الأشخاص الذين يعانون من نقص فيتامين ج يجدون صعوبة في فقدان كتلة الدهون. الفواكه الطازجة المليئة بالألياف وفيتامين ج ، مثل البرتقال، تعزز عملية التمثيل الغذائي. بالإضافة إلى ذلك، يحتوي البرتقال على الفلافونويد يزيد من حرق السعرات الحرارية.

البرتقال غني بالألياف- المصدر freepik

طرق تناول البرتقال للتنحيف:

لا تتناولي عصير البرتقال المُحلى لإنقاص الوزن لأنه غني بالسكر والسعرات الحرارية التي تزيد الوزن بدلًا من إنقاصه.

تناول الفاكهة نفسها هي الطريقة الأفضل لأنها تحتوي على الكثير من الألياف تُفقد أثناء عصر العصير. بالإضافة إلى ذلك، عصير البرتقال لا يعزز الشعور بالشبع مثل الثمرة الكاملة.

واحدة من أفضل الطرق للمساعدة في إنقاص الوزن باستخدام البرتقال هي صنع شاي الأعشاب من قشور البرتقال. كل ما تحتاجيه هو قشور البرتقال الطازجة أو المجففة. إذا كنتِ لا يزعجكِ الطعم المر، قومي بطحنها إلى مسحوق. أضيفي ملعقة صغيرة من هذا المسحوق إلى بعض الماء واتركيه لبعض الوقت.

دع القشور تنقع لمدة 10 دقائق تقريبًا، ويصبح شاي قشر البرتقال جاهزًا، يمكنكِ إضافة مسحوق قشر البرتقال إلى السلطات واللبن والعصائر.

وصفات البرتقال للتنحيف



هناك وصفا أخرى باستخدام بعض الإضافات على البرتقال بغرض إنقاص الوزن، تابعي القراءة لمعرفتها:



عصير البرتقال والزنجبيل



المكونات:

برتقالة صغيرة

مبشور الزنجبيل

الماء

طريقة التحضير

نقطع البرتقال إلى نصفين ونزيل البذور.

أضيفي البرتقال والزنجبيل إلى الخلاط واجعليه هريسًا.

أضيفي الماء.

صفي العصير واخلطيه جيدًا.

عصير التفاح والبرتقال

مكونات:

التفاح (مقشر ومقطع إلى شرائح)

موز (مقشر ومقطع)

البرتقال (مقشر ومقطع إلى شرائح)

- زبادي يوناني- نصف كوب

طريقة التحضير

في الخلاط، أضيفي التفاح والبرتقال والموز.

امزجي كل شيء حتى يصبح ناعمًا، ثم أضيفي الزبادي اليوناني.

المصادر :

Verywellfit

Healthline

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