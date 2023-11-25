شكرا لقرائتكم خبر عن 5 أطعمة ومشروبات يمكن إضافتها لوجبة الإفطار للتخلص من الوزن الزائد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أوضح التقرير المنشور عبر موقع " timesofindia"، أطعمة صحية وخفيفة تساهم بشكل ملحوظ في مساعدتك للتخلص من الوزن الزائد، لأن نمط الحياة غير الصحي وزيادة الشعور بالتوتر والقلق والإسراف في تناول الأطعمة السريعة هم من أبرز الأسباب المؤدية للإصابة بالسمنة.

وقدم التقرير أبرز وأهم الأطعمة التي يجب عليك تناولها في وجبة الإفطار، لأنها تساعد بشكل ملحوظ في التخلص من الوزن الزائد، ومنها:

-العصائر

يمكنك أن تبدأ يومك بتناول كوب من العصائر الطازجة خالية من السكر، ولكن يمكن إضافة المكسرات لها، والحليب، ولتعلية قيمتها الغذائية.

-البيض المسلوق

يعد البيض خيارًا رائعًا في الصباح، فهو غني بالبروتين ولذا عند تناولك له فأنت تساهم بشكل كبير في شعورك بالطاقة والحيوية طوال اليوم، كما أنه خيار رائع إذا كنت تتبع حمية غذائية هادفة للتخلص من الوزن الزائد.

-الأجبان

تناولك لها في وجبة الإفطار يساهم في إنقاص الوزن، كما أنها تمد الجسم بالدهون المنخفضة والبروتين العالي ولذا تناولك لها يعد خيارا رائعا.

-الشوفان

الشوفان خيارًا رائعًا للأشخاص الذين يحاولون إنقاص الوزن، فتناوله مع إضافة المكسرات والفواكه معه يعد من الأمور الرائعة التي تساهم في إمداد الجسم بالعديد من العناصر الغذائية.

-سلطة فواكه:

إذا كنت تبحث عن وجبة إفطار جيدة لفقدان الوزن وكذلك لصحتك، فيمكنك تناول سلطة الفواكه، فتمد الجسم بالعناصر الغذائية المهمة، وأيضا تساهم تقوية الجهاز المناعي.