شكرا لقرائتكم خبر عن 8 فوائد للبطاطا.. تشعرك بالدفء وتعزز مناعتك وتمدك بالطاقة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - مع برودة الطقس، نبحث عن مصدر يشعرنا بالدفء للتغلب على برودة الطقس، ومع اقتراب فصل الشتاء تتنوع مصادر الأطعمة التي تمد الجسم بالكثير من العناصر الغذائية، ولا تتميز بمذاقها اللذيذ فحسب، بل لها أيضًا العديد من المزايا الصحية.

البطاطا غنية بالمواد المغذية

وفقا لموقع " onlymyhealth"، البطاطا مليئة بالفيتامينات والمعادن، فهي مصدر ممتاز لفيتامين أ وفيتامين ج والبوتاسيوم والألياف، وتلعب دورا في دعم وظيفة المناعة، والحفاظ على صحة الجلد، وتنظيم ضغط الدم.

لها خصائص تعزيز المناعة

مع اقتراب فصل الشتاء غالبا ما يأتي خطر الأمراض الموسمية. تساهم المستويات العالية من فيتامين أ وفيتامين ج في البطاطا الحلوة في تقوية جهاز المناعة، فيتامين أ ضروري للحفاظ على سلامة الجلد والأغشية المخاطية، حيث يعمل كحاجز ضد مسببات الأمراض، بينما فيتامين ج يدعم إنتاج الخلايا المناعية.

تمد الجسم بالطاقة

البطاطا غنية بالكربوهيدرات المعقدة، مما يوفر نسبة كبيرة من الطاقة، وهذا يجعلها اختيارا مناسبا للحفاظ على مستويات الطاقة طوال اليوم، ومكافحة الخمول الذي قد يصاحب الطقس البارد.

تنظم نسبة السكر في الدم

تتمتع البطاطا بمؤشر نسبة السكر في الدم منخفض نسبيًا، مما يعني أن تأثيرها ضئيل على مستويات السكر في الدم، وهذا يجعلها اختيار مناسب للأشخاص الذين يحتاجون إلى السيطرة على نسبة السكر في الدم.

صحة الجهاز الهضمي

تحتوى البطاطا على محتوى من الألياف التي تعزز صحة الهضم، تساعد الألياف في منع الإمساك ودعم ميكروبيوم الأمعاء المتوازن، مما يساهم في صحة الجهاز الهضمي بشكل عام.

مفيدة للقلب

تحتوى البطاطا على محتوى كافى من البوتاسيوم، الذى يلعب دور حيوي في الحفاظ على صحة القلب، وتنظيم ضغط الدم، مما يقلل من خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية.

غنية بمضادات الأكسدة

البطاطا غنية بمضادات الأكسدة، بما في ذلك البيتا كاروتين، تساعد مضادات الأكسدة على السيطرة على الجذور الحرة الضارة في الجسم، مما يحمي الخلايا من التلف ويقلل من خطر الإصابة بالأمراض المزمنة.

الشعور بالشبع وإدارة الوزن

تحتوي البطاطا الحلوة على أنواع من الألياف والكربوهيدرات المعقدة التي تساعد على الشعور بالامتلاء والشبع ، وهو ما يمكن أن يكون مفيدًا لأولئك الذين يهدفون إلى التحكم في وزنهم خلال أشهر الشتاء.