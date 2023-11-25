أفضل أطعمة لتهدئة القولون العصبي

بيروت - نادين محمد - يعاني الأشخاص المصابون بالقولون العصبي من أعراض التهاب القناة الهضمية بعد تناول أنواع معينة من الأطعمة، وما قد يؤدي إلى ظهور الأعراض لدى شخص ما قد لا يؤدي إلى ظهور أعراض لدى شخص آخر.

هناك استراتيجيات عامة يمكن أن تساعد كل من يعاني من القولون العصبي، ومع ذلك فإن ما يناسبك قد لا يناسب مريض آخر حتى وإن كان يعاني نفس الأعراض.

تساعد بعض الأطعمة في تخفيف أعراض متلازمة القولون العصبي، خاصة التي تحتوي على نسبة منخفضة من الكربوهيدرات لأنها لا تسبب الغازات والانتفاخ وآلام البطن التي تعد من أبرز أعراض القولون.

أيضًا الأطعمة التي تحتوي على نسبة منخفضة من الدهون المشبعة تساعد أيضًا في تخفيف أعراض القولون العصبي.



أطعمة لتهدئة القولون العصبي

اتباع نظام غذائي خالي من الدهون المهدرجة و السكريات لصالح الألياف والمغذيات الدقيقة من شأنه تحسين حالة القولون العصبي.

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اللحوم الخالية من الدهون

اللحوم الخالية من الدهون تتكون من البروتين. يتم هضم البروتين الخالي من الدهون بسهولة، ولا تقوم بكتيريا الأمعاء التي تساعد على هضم الطعام بتخميره، مما يعني أنه لن يتسبب في تراكم الغازات.

دجاج لحم ابيض

لحم ديك رومي أبيض

قطع لحم البقر الخالية من الدهون

البيض



يتم هضم البيض بسهولة ويعتبر خيارًا آمنًا للأشخاص الذين يعانون من القولون العصبي. يمكن الاستمتاع بالبيض المسلوق أو المخفوق. لكن، لا يستجيب جسم كل شخص للبيض بنفس الطريقة. يكون بعض الأشخاص المصابين بالقولون العصبي حساسين للبروتينات الموجودة في بياض البيض. لذلك قد تحتاجي إلى إجراء بعض التجارب لمعرفة أي تأثير البيض على القولون.

الأسماك الدهنية و البيض تحد من القولولون - المصدر freepik



الأسماك الدهنية



تحتوي أسماك المياه الباردة الدهنية على نسبة عالية من الأحماض الدهنية غير المشبعة المعروفة باسم أحماض أوميغا 3 الدهنية التي لها تأثيرات قوية مضادة للالتهابات. التهاب الأمعاء هو أحد أعراض القولون العصبي، فإن تناول الأسماك الغنية بالأوميغا 3 يساعد في الحد من آلام القولون.

وتشمل هذه الأسماك الدهنية مثل:

الأنشوجة

سمك القد الأسود

سمك السالمون

السردين

السمك الأبيض

الخضروات



يميل الأشخاص الذين يعانون من القولون العصبي إلى تجنب الخضروات لأنهم يعتقدون أنها ستؤدي إلى تفاقم الحالة. خاصة الخضروات الصليبية المحتوية على الكبريت مثل الكرنب وبروكسل التي تسبب الغازات. لكن الخضروات بشكل عام مفيدة جدًا للأمعاء لأنها تعزز البكتيريا والخميرة التي تساعد على الهضم.

تناولي الخضروات التالية لتخفيف أعراض القولون العصبي:

الفلفل

جزر

الكرفس

حبوب ذرة

الباذنجان

فاصوليا خضراء

بَقدونس

الجزر الأبيض

البطاطس

البصل الأخضر

قرع

بطاطا حلوة

طماطم

اللفت

كوسة

الفاكهة



مثل الخضروات، تحتوي الفواكه على بعض العناصر الغذائية المفيدة لنباتات الأمعاء. ومع ذلك، فإن العديد من الفواكه تحتوي على نسبة عالية من الكربوهيدرات قصيرة السلسلة (السكريات) التي يمكن أن تعزز التخمر ويمكن أن تجعل أعراض القولون العصبي أسوأ، خاصة عند الإفراط في تناولها.

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يمكنك الحد من أعراض القولون العصبي عن طريق تناول الفواكه التالية التي تحتوي على نسبة منخفضة من السكر:

أفوكادو

موز

توت

الشمام

المن البطيخ

كيوي

بابايا

توت العُليق

راوند

الفراولة

المكسرات تحد من ألام القولون - المصدر freepik

المكسرات



تعتبر المكسرات مصدرًا جيدًا للألياف والبروتين وأحماض أوميغا 3 الدهنية. ويمكنها أيضًا أن تعزز بالشبع، وبالتالي تقل فرص تناول وجبات خفيفة. دون داعِ.

يمكنك الاستمتاع بالمكسرات في حفنة نيئة أو في زبدة الجوز. لتجنب الدهون المشبعة أو المتحولة التي يمكن أن تعزز التهاب الأمعاء، اختاري المكسرات النيئة بدلاً من تلك المحمصة أو المنكهة أو المتبلة أو المحلاة.