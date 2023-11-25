شكرا لقرائتكم خبر عن علاجك من الطبيعة.. بدائل صحية للدقيق تناسب مرضى السكر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قد يجد أصحاب الأمراض المزمنة خاصة مرضى السكر صعوبة في اختيار نوعيات الطعام التى تناسب حالتهم ولا تتسبب في ارتفاع نسبة سكر الدم.

ولمرضى السكر وفقًا لموقع "healthsite"، هناك بعض أنواع الأطعمة التي ينصح الأطباء المرضى دائمًا بتجنبها لأنها قد تؤدي إلى ارتفاعها ومع ذلك، من بينها الدقيق ولكن على الرغم ذلك هناك أنواع مختلفة من الدقيق التي قد تكون مثالية للمرضى الذين يعانون من مشاكل السكر في الدم.

دقيق الحمص

يستخدم دقيق الحمص على نطاق واسع في العديد من المأكولات، ويمكنك من الحمص المطحون صنع الفطائر والمعجنات اللذيذة التي تناسب مرضى السكر، فالحمص غني جدًا بالبروتين والألياف ويساعد في مقاومة الأنسولين.

دقيق الشعير

مصدر ممتاز للألياف القابلة للذوبان ولديه القدرة على إبطاء امتصاص السكر.

دقيق اللوز

هو نوع آخر من الدقيق المصنوع من اللوز المطحون، ويعد اللوز إضافة صحية لنظامك الغذائي، خاصة إذا كنت مصابًا بالسكر، وبصرف النظر عن فوائد اللوز، فهو غني أيضًا بحمض ألفا لينولينيك الذي يمكن أن يساعد في التحكم في مستويات السكر في الدم.

دقيق الصويا

يتم صنع هذا النوع من حبوب الصويا المليء بالبروتين ويوفر مصدرًا ممتازا للألياف الغذائية التي تناسب مرضى السكر

دقيق الشوفان

يتكون دقيق الشوفان من الشوفان الكامل المطحون، الذي يحتوي على كمية أكبر من البروتين والألياف مقارنة بالحبوب المكررة، كما أنه غني بشكل خاص بنوع من الألياف يسمى بيتا جلوكان، والذي يرتبط بفوائد صحة القلب وخفض نسبة الكوليسترول.