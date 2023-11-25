شكرا لقرائتكم خبر عن أكلات صحية تساعدك على التركيز فى المذاكرة قبل الامتحان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - هناك عدد من الأطعمة التي تساعد الأطفال على التركيز وتحسن ذاكرتهم، ويلعب النظام الغذائي دورًا كبيرًا في تعزيز الصحة الذهنية للطفل خاصة في فترة الامتحانات، وبمناسبة بدء امتحانات شهر نوفمبر لطلبة المدارس نقدم أهم الأطعمة التي تحسن تركيز الأطفال في فترة المذاكرة، بحسب موقع "mummy".

أكلات صحية تساعد على التركيز فى المذاكرة قبل الامتحان البيض

يعتبر البيض مصدرًا رائعًا للبروتين، والذي يمكن أن يساعد في إبقاء طفلك يشعر بالشبع لفترة أطول تأكدي من أن طفلك يأكل البيضة بأكملها، وليس بياضها فقط، حيث أن معظم العناصر الغذائية موجودة في صفار البيض.

التوت

يعتبر التوت غنيًا بمضادات الأكسدة وطريقة رائعة لتعزيز وظائف دماغ طفلك، فهو مصدر للكربوهيدرات بطيئة المفعول بالإضافة إلى الألياف التي ستبقي طفلك مليئًا بالطاقة ومليئًا بالطاقة طوال اليوم الدراسي.

البقوليات

الفاصوليا والعدس مليئة بالكربوهيدرات الصحية والبروتينات للحصول على طاقة رائعة، تساعد الفاصوليا والعدس الغنية بالبروتين والألياف على استقرار مستويات السكر في الدم لدى طفلك والحفاظ على تركيزه طوال اليوم.

الشوفان

يحتوي الشوفان على نسبة عالية من الألياف القابلة للذوبان لإبقاء طفلك يشعر بالشبع لفترة أطول، كما أنه مصدر لفيتامينات ب وفيتامين هـ والبوتاسيوم والزنك التي تساعد أجسامهم وعقولهم على العمل بشكل جيد.

نصائح لتغذية صحية لفترة الامتحانات

وبحسب موقع connecthealth، نقدم نصائح لتغذية صحية لفترة الامتحانات.

-تأكدي من أن طفلك يتناول وجبات منتظمة ووجبات خفيفة، وخاصة وجبة الإفطار. وهذا يوفر دفعة كبيرة من الطاقة لبدء اليوم تشمل أوميجا 3 والدهون الصحية، والتي تعتبر ضرورية لنمو الدماغ ووظيفته تعتبر الأسماك الدهنية والمكسرات والبذور.

-توفر الحبوب الكاملة والعدس والبقوليات (مثل الفاصوليا) إمدادًا ثابتًا من الجلوكوز (الوقود المفضل للدماغ)، وفيتامينات ب (للمساعدة في استخدام تلك الطاقة) والألياف (لصحة الجهاز الهضمي).

-شجع أطفالك على تناول مجموعة متنوعة من الفواكه والخضروات المليئة بالفيتامينات ومضادات الأكسدة للحفاظ على صحة خلاياهم المتنامية.

-تعد منتجات الألبان، مثل الحليب والجبن، مصادر رائعة للكالسيوم والبروتين وفيتامين د، وكلها مهمة لصحة العظام والأسنان، وكذلك نمو الدماغ يمكن أن تكون بدائل الألبان مثل الصويا المدعم بالكالسيوم أو الأرز أو حليب اللوز بدائل مناسبة.

-يوفر البيض واللحوم الخالية من الدهون الحديد للمساعدة في التركيز والحفاظ على الطاقة، كما يوفر الزنك للمساعدة في الذاكرة.

-شرب الماء من أجل الترطيب ولإبقاء طفلك يقظًا ولديه تركيز أفضل.