شكرا لقرائتكم خبر عن دراسة جديدة تكشف مادة موجودة في "تفل القهوة" تحمى من الزهايمر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت دراسة جديدة، إن القهوة المطحونة المستخدمة يمكن أن تحمل مفتاح الوقاية من مرض الزهايمر، ويعتقد العلماء أن النتائج يمكن أن تؤدي في يوم من الأيام إلى أقراص للحماية من أمراض التنكس العصبي المختلفة، ويمكن للنفايات الموجودة بشكل شائع أن تحمل مفتاح الوقاية من الأمراض المدمرة للدماغ، وذلك وفقا لما ذكره موقع Daily Express.

كشف بحث جديد من الولايات المتحدة أن نفايات القهوة المطحونة" تفل القهوة"، التي يتركها الشخص بعد أن يقوم بتحضير القهوة، لديها القدرة على حماية خلايا الدماغ من التلف.

وقال مؤلفو الدراسة، التي نشرت في مجلة الأبحاث البيئية، إن العلاج الرائد للأمراض التنكسية العصبية (NDs) بما في ذلك مرض الزهايمر ومرض باركنسون يمكن تقديمه في يوم من الأيام على شكل أقراص.

وكجزء من الدراسة، اكتشف علماء من جامعة تكساس في إل باسو، أن نفايات القهوة المطحونة القائمة على حمض الكافيين، والتي يمكن الحصول عليها بسهولة من القهوة المستهلكة، يمكن أن تحمي خلايا الدماغ من التلف الناجم عن العديد من الأمراض التنكسية العصبية.

وقال الموقع، تعمل العلاجات الحالية للأمراض التنكسية العصبية فقط على مساعدة المصابين على إدارة أمراضهم، وليس حلها أو الوقاية منها.

تمنع الأمراض التنكسية العصبية الوظائف الأساسية مثل الحركة والكلام، بالإضافة إلى المهام الأكثر تعقيدًا بما في ذلك وظائف المثانة والأمعاء والقدرات المعرفية، وتشمل أكثر الأمراض شيوعًا مرض الزهايمر، ومرض باركنسون، ومرض البريون، والتصلب الجانبي الضموري، ومرض الخلايا العصبية الحركية، ومرض هنتنجتون، وضمور العضلات الشوكي، وترنح مخيخي شوكي.

وأوضح رئيس الفريق البحثى جيوتيش كومار، ان نفايات القهوة المحتوية على حمض الكافيين لديها القدرة على أن تكون تحويلية في علاج الاضطرابات التنكسية العصبية، و"هدفنا هو إيجاد علاج من القهوة"، ينتمي حمض الكافيين إلى عائلة من المركبات تسمى البوليفينول، وهى مركبات نباتية معروفة بخصائصها المضادة للأكسدة أو المضادة للجذور الحرة، إنه فريد من نوعه حيث يمكنه اختراق حاجز الدم في الدماغ وبالتالي فهو قادر على ممارسة تأثيره على الخلايا داخل الدماغ.

أعراض الزهايمر..

لاستخراج النقاط، قام الفريق بطهي القهوة المطحونة باستخدام عملية صديقة للبيئة عند درجة حرارة 200 درجة لمدة أربع ساعات.

وقال الدكتور ماهيش نارايان، الأستاذ وزميل الجمعية الملكية للكيمياء في نفس القسم الذي يعمل فيه كومار، إن أمراض الدمار الشامل يجب معالجتها في مراحلها الأولية.

وقال الدكتور نارايان: "من الضروري معالجة هذه الاضطرابات قبل أن تصل إلى المرحلة السريرية، في هذه المرحلة، من المحتمل أن يكون الوقت قد فات، وأي علاجات حالية يمكنها معالجة الأعراض المتقدمة لمرض التنكس العصبي هي ببساطة خارج نطاق إمكانيات معظم الناس، هدفنا هو التوصل إلى حل يمكن أن يمنع معظم هذه الحالات بتكلفة يمكن التحكم فيها لأكبر عدد ممكن من المرضى "،" يعد مرض الزهايمر هو السبب الأكثر شيوعًا للخرف في المملكة المتحدة ويمكن أن يؤدي إلى مشاكل حادة في الذاكرة وتغيرات في الشخصية ومشاكل في الحركة، في حين أن الأعراض الرئيسية لمرض باركنسون تشمل الاهتزاز اللاإرادي لأجزاء معينة من الجسم، وبطء الحركة وتيبس العضلات وعدم مرونتها.