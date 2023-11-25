شكرا لقرائتكم خبر عن طرق فعالة لتخفيف ألم التهاب المفاصل في الشتاء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - التهاب المفاصل يعد حالة صحية منتشرة خلال فصل الشتاء، والسبب فيها يرجع إلى برودة الطقس وحول ذلك أكد التقرير المنشور عبر موقع onlymyhealth أن القيام بإتباع بعض العادات والنصائح يعد من الحيل الجيدة التي تسهم بشكل كبير في تقليل حدة الأعراض المرتبطة بالمرض.





وقدم التقرير طرق فعالة لإدارة التهاب المفاصل في الشتاء، ومنها: - حافظ على نشاطك البدني

يعد النشاط البدني المنتظم من الأمور المهمة في تقليل أعراض لتهاب المفاصل، فتساعد بعض التمارين مثل المشي أو السباحة، في الحفاظ على مرونة المفاصل، وتقليل ألم التهاب المفاصل.

- الحفاظ على وزن صحي

زيادة الوزن تتسبب في زيادة الشعور بألم المفاصل، مما يؤدي إلى تفاقم أعراض التهاب المفاصل، وعند التخلص من الوزن الزائد فأنت تقلل من حدة التعرض للألم الشديد.

- ارتداء ملابس ثقيلة للتدفئةالحفاظ على الدفء أمر ضروري لمرضى التهاب المفاصل، فيساعد ارتداء الملابس الثقيلة علي الحفاظ على درجة حرارة مريحة للجسم، وتوصي مؤسسة التهاب المفاصل باستخدام التآكل الحراري والحفاظ على تغطية الأطراف خلال الأشهر الباردة. - تناول الأطعمة والمكملات الغنية بأحماض أوميجا 3 تتمتع أحماض أوميجا 3 الدهنية بخصائص مضادة للالتهابات، ولذا تناولها قد تفيد مرضى التهاب المفاصل وتقليل الألم المتواجد في المفاصل. - مكملات فيتامين دالحفاظ على مستويات كافية من فيتامين د قد يساعد في تحسن وإدارة التهاب المفاصل، ولذا عليك التعرض لأشعة الشمس بشكل يومي.