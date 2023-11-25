شكرا لقرائتكم خبر عن نظام غذائى صحى للحماية من التهاب البروستاتا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قدم التقرير المنشور عبر موقع "timesofindia"، أبرز وأهم النصائح الغذائية التي يجب على الرجال اتباعها للحفاظ على صحة البروستاتا وتجنب تعرضها للإصابة بالالتهابات، ومنها: - الأطعمة الغنية بالسيلينيوم يعتبر عين الجمل وبذور عباد الشمس والتونة والجمبري مصادر جيدة للسيلينيوم هذا المعدن الذي يحاف علي صحة البروستاتا ويحميها من الإصابة بالسرطان. - الأطعمة الغنية بالليكوبينالطماطم والبطيخ والجريب فروت والبابايا أطعمة غنية بالليكوبين التي تعتبر أحد أنواع مضادات الأكسدة القوية التي لها تأثيرات مهمة في الحماية من سرطان البروستاتا. - فيتامين د الأسماك والبيض والحليب، أطعمة غنية بفيتامين د، ويساعد في الوقاية من سرطان البروستاتا. - فيتامين هـالمكسرات والخضراوات الورقية ذات اللون الأخضر مصادر جيدة لفيتامين هـ، وهو أحد مضادات الأكسدة الأخرى التي قد توفر الحماية للبروستاتا، وتحميها من الإصابة بالإلتهابات. -تجنب اللحوم المشوية الحد من اللحوم المشوية واختيار طرق طهي أخري كالطهي بالبخار أو السلق تحافظ علي صحة البروستاتا وتحميها من السرطان والإلتهابات. -تناول الفواكه والخضراواتاأثبتت الدراسات الطبية أن الإكثار من تناولهم يحمي صحة البروتساتا. - الحبوب الكاملة تعتبر مصدر جيد للألياف، وتناولها يحافظ علي نسبة الكولسترول والحد من ارتفاعه، وأيضا يحمي الجهاز الهضمي، ولذا يقلل من تعرض البروستاتا لأي مضاعفات صحية. -تجنب الأطعمة المصنعةاللحوم المصنعة غنية بالدهون الغير صحية وتحتوي علي نسبة عالية من السكر والصوديوم، وتجنبها يحمي صحة البروستاتا. -التخلص من الوزن الزائد تعتبر من أهم النصائح التي يجب اتبعها للحد من الإصابة بأي مشاكل صحية للبروستاتا كالإلتهابات أو السرطان.