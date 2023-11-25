صحة ورشاقة

نظام غذائى صحى للحماية من التهاب البروستاتا

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القاهرة - سامية سيد - قدم التقرير المنشور عبر موقع "timesofindia"، أبرز وأهم النصائح الغذائية التي يجب على الرجال اتباعها للحفاظ على صحة البروستاتا وتجنب تعرضها للإصابة بالالتهابات، ومنها: - الأطعمة الغنية بالسيلينيوم يعتبر عين الجمل  وبذور عباد الشمس والتونة والجمبري مصادر جيدة للسيلينيوم هذا المعدن الذي يحاف علي صحة البروستاتا ويحميها من الإصابة بالسرطان.  - الأطعمة الغنية بالليكوبينالطماطم والبطيخ والجريب فروت والبابايا أطعمة غنية بالليكوبين التي تعتبر أحد أنواع مضادات الأكسدة القوية التي لها تأثيرات مهمة في الحماية من سرطان البروستاتا.  - فيتامين د الأسماك والبيض والحليب، أطعمة غنية بفيتامين د، ويساعد في الوقاية من سرطان البروستاتا.  - فيتامين هـالمكسرات والخضراوات الورقية ذات اللون الأخضر مصادر جيدة لفيتامين هـ، وهو أحد مضادات الأكسدة الأخرى التي قد توفر الحماية  للبروستاتا، وتحميها من الإصابة بالإلتهابات.  -تجنب اللحوم المشوية الحد من اللحوم المشوية  واختيار طرق طهي أخري كالطهي  بالبخار أو السلق  تحافظ علي صحة البروستاتا وتحميها من السرطان والإلتهابات.  -تناول  الفواكه والخضراواتاأثبتت الدراسات الطبية أن الإكثار من تناولهم يحمي صحة البروتساتا.  - الحبوب الكاملة تعتبر  مصدر جيد للألياف، وتناولها يحافظ علي نسبة الكولسترول والحد من ارتفاعه، وأيضا يحمي الجهاز الهضمي، ولذا يقلل من تعرض البروستاتا لأي مضاعفات صحية.  -تجنب الأطعمة المصنعةاللحوم المصنعة غنية بالدهون الغير صحية وتحتوي علي نسبة عالية من السكر والصوديوم، وتجنبها يحمي صحة البروستاتا.  -التخلص من الوزن الزائد تعتبر من أهم النصائح التي يجب اتبعها للحد من الإصابة بأي مشاكل صحية للبروستاتا كالإلتهابات أو السرطان. 

 

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Mohamed Nasa

Mohamed Nasa

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