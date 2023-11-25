شكرا لقرائتكم خبر عن 6 نصائح لنوم صحى مريح ليلاً لو بتعانى من الأرق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قد تشعر فى كثير من الأحيان بعدم القدرة على النوم لساعات متواصلة، أو قد لا يتوقف عقلك عن التفكير قبل النوم ما يجعل فى دائرة النوم المتقطع، وقد تشعر بالتعب صباحًا وعدم القدرة على الاستيقاظ من السرير.

وعلى الرغم من أن الأرق مشكلة قد تحد أنها صعبة الحل، ولكن الخبر السار هو أن هناك استراتيجيات فعالة لمساعدتك في التغلب عليه والحصول على نوم أكثر راحة أثناء الليل وفقًا لموقع onlymyhealth



نصائح للتعامل مع قلق النوم ​1. إنشاء روتين مريح قبل النومقم بإنشاء طقوس مهدئة قبل النوم لإعطاء إشارة لجسمك وعقلك إلى أن الوقت قد حان للاسترخاء والنوم، يمكن أن يشمل ذلك أنشطة مثل قراءة كتاب أو أخذ حمام دافئ أو ممارسة تمارين التمدد، المهم هو اتباع روتين ثابت ليلا. 2. التقليل من وقت الشاشة قبل النوميمكن أن يتداخل الضوء الأزرق المنبعث من الشاشات مع إنتاج هرمون النوم الميلاتونين، لذا حاول تجنب الأجهزة الإلكترونية قبل ساعة على الأقل من وقت النوم، وبدلًا من ذلك، قم بالمشاركة في الأنشطة التي تعزز الاسترخاء والهدوء العقلي. 3. التنفس العميق قم بدمج التأمل الذهني أو تمارين التنفس العميق في روتين وقت النوم، التركيز على تنفسك أو ممارسة استرخاء العضلات التدريجي يمكن أن يساعد في تهدئة عقلك وتقليل القلق، ما يسهل عليك الخلود إلى النوم. 4. خلق بيئة نوم مريحةيجب أن تكون غرفة نومك مريحة وهادئة لتساعدك على النوم بشكل مريح، تأكد من أن المرتبة والوسائد الخاصة بك مريحة، وأن الغرفة مظلمة لتساعدك على النوم المتواصل. 5. ابتعد عن الكافيين قبل للنومانتبه إلى كمية الكافيين التي تتناولها، خاصة في فترة ما بعد الظهر والمساء، فيمكن أن تتداخل مع قدرتك على الاسترخاء والنوم، بدلا من فنجان القهوة مساءا اختر الأعشاب المهدئة، مثل البابونج. 6. تعيين جدول نوم ثابتتحديد موعد ثابت للذهاب للفراش ليلا وموعد الاستيقاظ صباحا، يساعد على تنظيم الساعة الداخلية لجسمك ويحسن نوعية نومك بمرور الوقت.