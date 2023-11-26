شكرا لقرائتكم خبر عن علامات واضحة لمرض "الذهان الفصامى" تؤكد لك الإصابة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - مرض الذهان الفصامى الشهير، من أبرز الاضطرابات العقلية التي تصيب الإنسان، وهو عبارة عن اضطراب عقلى يتسبب في التخيلات والأوهام والهلوسة، فضلاً عن ترتيب أفكار غير مرتبة ومشوشة وناتجة عن التفكير المليء بالأوهام لا الحقائق، الكثير من العوامل والمسببات الوراثية والبيئية تجعل هذا المرض يصيب النساء والرجال، ويتم تشخيصه من خلال الطبيب النفسى المتخصص في مثل هذه الحالات الذهانية والفصامية، هذا ما أكده تقرير نشر في موقع nhsinform.

أما عن الذهان الفصامى فهو يصيب السيدات بنسب متساوية مع الرجال، ويظهر على النساء علامات تتمثل في الهلاوس المختلفة والتوهم الشديد تجاه الأشخاص والأحداث، العزلة الاجتماعية تمامًا، فضلاً عن عدم الشعور بالتعاطف ولا ظهور المشاعر لدى المرضى به، غالبًا ما تعانى المريضة به من غرابة في المظهر والملابس التي تختارها، قد تتحدث بصوت عال وصراخ، وتتخيل في بعض الأحيان أن شخصا مسيطرا على أفكارها أو جسدها ويتحكم به، وكلها أوهام تخيلية، الشعور بعدم الراحة في التعامل مع الآخرين، فتميل للعزلة الاجتماعية والجلوس بمفردها كثيرًا.

وفى السياق ذاته، فقد كشف تقرير مطول عن الذهان الفصامى، نشر في موقع psycom أن السيدات تعانين من ظهور أعراض هذا المرض متأخرة نسبيًا عن توقيت ظهورها في الرجال، ونصح التقرير بضرورة متابعة المرأة لحالتها النفسية، والتركيز فى أعراض هذا المرض لاكتشاف المبكر، ما يساعدها على الاقدام على عرض حالتها على المختص النفسى للتشخيص السليم، وبدء العلاج مبكرًا وفقا لرؤية المختصين.