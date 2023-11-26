“الفشار” يقي من “الخرف”

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365 - متابعات

توصلت دراسة أجرتها جامعة “راش” الأمريكية، إلى أن الأشخاص الذين يتناولون علبة من الفشار يومياً قد يكونون أقل عُرضة للإصابة بالخرف من أولئك الذين لا يتناولون الفشار على الإطلاق، أو يستهلكونه بشكل أقل.

وتتبعت الدراسة التي نشرتها المجلة الطبية للأكاديمية الأمريكية لعلم الأعصاب، 3300 شخص لمدة 6 سنوات لاختبار قدراتهم الإدراكية، وذلك من خلال المشاركة في استبيان تردد الطعام (FFQ)، حيث تبيّن أن تناول 3 أوقيات أو أكثر من الحبوب الكاملة مثل الفشار المملح، كان لديهم انخفاض أقل في درجاتهم المعرفية مقارنةً بأولئك الذين تناولوا أطعمة أخرى.

كما تضمنت الاختبارات المعرفية المعتادة مثل تذكر الكلمات وتذكر الأرقام ووضعها بالترتيب الصحيح، حيث جرى تقسيم المشاركين إلى 5 مجموعات اعتماداً على عدد الحبوب الكاملة التي تناولوها؛ وجاءت هذه النتائج بعد مقارنة الدرجات المعرفية للجميع.