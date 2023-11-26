شكرا لقرائتكم خبر عن أيهما أفضل لصحتك وتغذيتك.. الحليب البقرى أم الجاموسى؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حليب البقر أم الجاموس؟.. أيهمها أفضل لصحتك ولتغذيتك بشكل جيد، ويقوم بإمداد الجسم بجميع العناصر الغذائية يحتاجها علي مدار اليوم، هذا ما أوضحه التقرير المنشور عبر موقع timesofindia..

أكد التقرير أن حليب البقر يحتوي على نسبة عالية من البروتين ويعتبر أسهل في الهضم ومنخفض نسبة الدهون، بينما حليب الجاموس غني بالدسم ويتمتع بمذاقة الرائع، ومفيد لصحة العظام بسبب غناه بالكالسيوم والفوسفور.

وأشار التقرير إلى أن الاختيار بينهم على ما يفضله الشخص ويحتاجه للتغذية، فالحليب بشكل عام مهم ومفيد للجسم.

فحليب البقر يحتوير على نسبة أعلى من البروتين، ما يجعله الخيار الأفضل للذين يبحثون عن نظام غذائي غني بالبروتين، كما أنه أسهل في الهضم بسبب إنخفاض نسبة الدهون به مقارنا بحليب الجاموس، وارتفاع نسبة الماء.

بينما يحتوي حليب الجاموسي على نسبة عالية من الكالسيوم والفوسفور، وهذه العناصر مهمة للحفاظ علي صحة العظام وحمايتها من التعرض للهشاشة والضعف، كما أنه ذو قوام أكثر سمكا بسبب قلة الماء به.

وأكد التقرير، أن الاختيار بين حليب البقر والجاموس يعتمد على ما يحتاجه ويفضله الشخص من عناصر غذائية لجسمه وصحته، فالنوعان أغنياء بعناصر غذائية مهمة للجسم، ولذا يمكن للشخص الاختيار بينهم عن طريق تحديد بعض العوامل ومنها المذاق وسهولة الهضم والاحتياجات الغذائية.