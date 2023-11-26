شكرا لقرائتكم خبر عن اعرفى فوائد البليلة لطفلك فى وجبة الإفطار ومحاذير تناولها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد الدكتور محمد محمود، استشاري طب الأطفال في كلية طب أسيوط، أن البليلة تعتبر من الأغذية الجيدة للطفل، وتمده بالعديد من الفوائد الغذائية المهمة خاصة خلال مرحلة البناء، لأنها تحتوي علي القمح والحليب، وهذه العناصر تمد جسم طفلك بالبروتين، فيتامين أ وهـ والكالسيوم، وجميعها عناصر مهمة للطفل. محاذير إعطاء البليلة للطفلوحذر استشاري طب الأطفال، الأمهات بضرورة عدم الإسراف في إعطاء طفلهم للبليلة، لأن هذا يؤثر عليه ويعرضه للإصابة بالإسهال، وزيادة الوزن بسبب أنها عالية السعرات الحرارية، لافتا أنه في حالة إصابة طفلك بحساسية القمح عليك عدم إعطائك له البليلة. فوائد البليلة أشار استشاري طب الأطفال، علي ضرورة إعداد البليلة بالحليب والقمح دون إضافة السكر اليها، لأن السكر يعتبر سم أبيض ويعرض الطفل لبعض المشاكل أبرزها الانتفاخات والغازات، ومن فوائد البليلة لطفلك، قال أنها تتمثل في إمداد الطفل بالطاقة والحيوية والنشاط، بالإضافة إلي تقوية جهازه المناعي وحمايته من الأمراض.

لافتا إلى أن إعداد البليلة للطفل تعتبر خيارا رائع في تقوية وتعزيز صحة عضلات الطفل، وتقوي أعصابة وتجهله قادر علي الحركة بشكل قوي وصحي والسبب إحتوائها علي فيتامين أ وب والبروتين والكالسيوم.

كما أكد أن إعطاء طفلك البليلة تحسن صحة الجهاز الهضمي بسبب غناها بالألياف، كما أنها تشعره بالشبع لفترة طويلة، وأيضا تعمل علي تقوية تركيزه وإدراكه وذكائه.

ونصح استشاري طب الأطفال بإمكانية إمداد الطفل بالبليلة 3مرات في الأسبوع مع زيادة قيمتها الغذائية عن طريق إضافة المكسرات إليها، فبهذه الطريقة أنتي تقدمين لطفلك كنز صحي.