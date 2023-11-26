شكرا لقرائتكم خبر عن اعرف إزاى تعتنى بجهازك المناعى مع تغير الطقس.. 5 نصائح مهمة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد اليوم، الأحد، انخفاض فى درجات الحرارة يصاحبه نشاط رياح تكون مثيرة للرمال والأتربة، ما يؤدى لانخفاض الرؤية الأفقية على أغلب الأنحاء، لذا يؤكد الأطباء أن تقلبات الطقس تؤثر بشكل مباشر على الأجهزة المناعية الأمر الذى يجعل الشخص أكثر عرضة للإصابة بالأمراض، وفقا للتقرير المنشور بموقع "breakingnews".

وأكد التقرير أن الأبحاث الأمريكية الحديثة كشفت عن زيادة خطر الإصابة بالأمراض عند انخفاض درجات الحرارة، لأن البرد يخفض المناعة فى الأنف ويجعلنا أكثر عرضة للإصابة بالفيروسات، موضحا أن انخفاض درجة حرارة أنسجة الأنف بمقدار 5 درجات فقط يقلل الاستجابة المناعية بمقدار النصف تقريبًا.

وأضاف الأطباء، أن التحول السريع من الطقس الدافئ إلى الطقس البارد يمكن أن يجهد الجسم ويصدم جهاز المناعة، ما يجعلك أكثر عرضة للإصابة بنزلات البرد والالتهابات، مشددين على أهمية إعداد الجسم لمواجهة موجة البرد المفاجئة، للحفاظ على جهازك المناعي فى أفضل حالاته، يجب اتباع نظام غذائى صحى غنى بالفيتامينات والمعادن التي تسهم في تقوية المناعة.

نصائح لتعزيز جهاز المناعة لتجنب الإصابة بالأمراض خلال تقلبات الطقس:1. الحصول على ما يكفي من فيتامين د

مع تغير الطقس تتزايد معه انتشار الفيروسات الموسمية، مثل الأنفلونزا، ويمكن لهذه العدوى أن تضعف جهاز المناعة، والحصول على فيتامين د أمر ضرورى لنظام المناعة الصحى، إن إضافة المزيد من الأطعمة الغنية بفيتامين د إلى نظامك الغذائي، مثل الأسماك الدهنية مثل الماكريل والمشروم وصفار البيض وبعض عصائر البرتقال المدعمة، هى طريقة فعالة للمساعدة فى تقوية جهاز المناعة لديك.

2. الملابس المناسب للطقس

عندما تتعرض لدرجات حرارة باردة يعمل جسمك بجهد أكبر للحفاظ على درجة حرارته، وتحويل الطاقة والموارد بعيدًا عن الوظائف الأساسية الأخرى، بما فى ذلك الاستجابات المناعية، من الأفضل دائمًا التحقق من الطقس وارتداء الملابس للمساعدة فى عزل جسمك، ما يسهل الحفاظ على درجة الحرارة الأساسية دون بذل جهد مفرط.

3. نظام غذائي صحي

تناول نظام غذائي متوازن غنى بالفواكه والخضروات والبروتين الخالى من الدهون والحبوب الكاملة سيوفر العناصر الغذائية الأساسية لدعم وظيفة المناعة، البروبيوتيك الموجود في الزبادي أو اللبن الرائب مفيدة فى المساعدة في الحفاظ على ميكروبيوم صحي في الأمعاء، والذي يلعب دورًا مهمًا في صحة المناعة.

4. الحفاظ على رطوبة الجسم

ومن المهم شرب الكثير من الماء أو المشروبات الخالية من السكر، حتى في فصلي الخريف والشتاء، لأن الترطيب الجيد يلعب أيضًا دورًا في الحفاظ على صحة الجهاز المناعي، للحفاظ على رطوبة الأغشية المخاطية، مما يساعد على الدفاع ضد الالتهابات.

5. النوم الجيد

النوم أمر بالغ الأهمية لإنتاج الأجسام المضادة، والتي بدورها تتعرف على مسببات الأمراض مثل الفيروسات والبكتيريا وتحييدها، ولتعزيز ودعم نظام المناعة لديك، يجب الحصول على سبع إلى تسع ساعات من النوم الجيد كل ليلة من خلال وضع جدول نوم منتظم، ستساعد هذه العادات على ضمان عمل جهازك المناعي على النحو الأمثل ويمكنه حماية جسمك بشكل فعال من العدوى.