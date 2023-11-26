شكرا لقرائتكم خبر عن كيف تحمى طفلك من الإصابة بالالتهاب الرئوي؟ استشاري يوضح والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد الدكتور محمد علي شومان، استشاري طب الأطفال في كلية طب قصر العيني، أن الالتهاب الرئوي يعد من أبرز الأمراض المؤدية لوفاة الأطفال، ولذا يجب التعامل مع هذا المرض بحذر، والتعرف على أعراضه وأسبابة وطرق الوقاية وعلاجه الأمثل.



قال استشاري طب الأطفال، فى تصريح لـ"الخليج 365"، إن الالتهاب الرئوي عند الأطفال سبب الإصابة به تعرضه لعدوى بكتيريا أو فيروسية من الهواء، أو التعامل مع شخص مصاب فيتم انتقال العدوى، ولذا يجب توخي الحذر من المحطين بالطفل، لأن هذا المرض معدٍ.



أضاف أن الالتهاب الرئوي عند الأطفال يتسبب في ظهور بعض الأعراض التي يجب التعامل معها علي محمل الجد، ومنها السعال، وصعوبة في التنفس، وارتفاع درجة حرارة الجسم، وزيادة ضربات القلب والتنفس السريع، وفقدان الطفل الشهية، وعدم قدرته علي الحركة بسبب شعوره بالتعب والإجهاد، وأيضًا يصاحب هذه الأعراض الصداع الشديد، وألم في عظام الجسم.



أشار إلى أن يتم علاج الالتهاب الرئوي عند الأطفال عن طريق إعطائه مضاد حيوي للسيطرة على البكتيريا، وأدوية للكحة أي مضادة للسعال، وتعد راحة الطفل من أهم النصائح، مع الاهتمام بتغذيته الجيدة والصحية لمساعدة المناعة علي مقاومة المرض.



وقدم استشاري طب الأطفال، بعض النصائح المهمة لوقاية الطفل من الإصابة بالإلتهاب الرئوي، ومنها: -إعطاء الطفل تطعيم المكورات الرئوية فهو يقلل فرص الإصابة.

-الاهتمام بتغذية الطفل الجيدة والصحية خاصة أنها تعد من أهم الحيل التي تقلل العدوي، فيجب أن يكون طعامه غني بالفيتامينات والعناصر الغذائية المهمة كالبروتين والحديد وفيتامين ب.

- تعويد الطفل علي تغطية الفم والأنف أثناء السعال، وينصح أيضًا بارتدائه للكمامة.

- الإكثار من تناوله للماء يعد من الحيل الجيدة.

- عدم جلوس الطفل في أماكن بها تدخين.