شكرا لقرائتكم خبر عن لقاح المكورات الرئوية ضروري لهذه الفئات.. تعرف عليها والان مع تفاصيل الخبر
من هى الفئات التى يجب أن تحصل على لقاحات المكورات الرئوية؟
يوصي مركز السيطرة على الأمراض (CDC) بالتطعيم ضد المكورات الرئوية للفئات الآتية:
- جميع الأطفال أقل من 5 سنوات
- الأشخاص الذين تتراوح أعمارهم بين 5 إلى 64 سنة والذين هم أكثر عرضة للإصابة بمرض المكورات الرئوية
- كبار السن 65 سنة أو أكبر
وإليكم بالتفصيل أهم الفئات التى يجب أن تحصل على لقاح المكورات الرئوية
2 أشهر
4 اشهر
6 اشهر
من 12 إلى 15 شهرًا
كبار السن والبالغون الذين يعانون من حالات خطر معينةيوصي مركز السيطرة على الأمراض (CDC) بلقاح المكورات الرئوية للبالغين الذين لم يتلقوا أى نوع لقاح مكورات رئوية سابق مطلقًا وهم:
الأعمار من 19 إلى 64 عامًا مع ظروف خطر معينة
الأعمار 65 سنة أو أكبر
من قد لا يتمكن من الحصول على هذه اللقاحات؟
إذا عانيت أنت أو طفلك من رد فعل تحسسي تجاه حقنة المكورات الرئوية السابقة أو لديك أي حساسية شديدة تهدد الحياة منها.
يمكن أن يحصل الأشخاص الذين يعانون من مرض خفيف، مثل نزلات البرد، على التطعيم.
لكن يجب على الأشخاص الذين يعانون من مرض أكثر خطورة الانتظار حتى يتعافوا.
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