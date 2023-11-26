شكرا لقرائتكم خبر عن لقاح المكورات الرئوية ضروري لهذه الفئات.. تعرف عليها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - الالتهاب الرئوي من الأمراض الشائعة عند الأطفال الصغار وكبار السن، وهم الأكثر عرضة لخطر الإصابة بمضاعفات خطيرة والوفاة، فى هذا التقرير نتعرف على لقاح المكورات الرئوية وأهميته للوقاية من الالتهاب الرئوي، بحسب مراكز السيطرة على الأمراض الأمريكية CDC.

من هى الفئات التى يجب أن تحصل على لقاحات المكورات الرئوية؟

يوصي مركز السيطرة على الأمراض (CDC) بالتطعيم ضد المكورات الرئوية للفئات الآتية:

- جميع الأطفال أقل من 5 سنوات

- الأشخاص الذين تتراوح أعمارهم بين 5 إلى 64 سنة والذين هم أكثر عرضة للإصابة بمرض المكورات الرئوية

- كبار السن 65 سنة أو أكبر

وإليكم بالتفصيل أهم الفئات التى يجب أن تحصل على لقاح المكورات الرئوية



جميع الأطفاليوصي مركز السيطرة على الأمراض (CDC) باستخدام لقاح المكورات الرئوية للأطفال الذين تقل أعمارهم عن 5 سنوات. يتلقى معظم الأطفال إجمالي 4 جرعات، جرعة واحدة في كل من الأعمار التالية:

2 أشهر

4 اشهر

6 اشهر

من 12 إلى 15 شهرًا



الأطفال الذين يعانون من حالات خطر معينةتزيد حالات معينة من خطر إصابة الطفل بمرض المكورات الرئوية. قد يحتاج الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 2 إلى 18 عامًا والذين يعانون من إحدى هذه الحالات إلى المزيد من لقاحات المكورات الرئوية. يعتمد ذلك على لقاحات المكورات الرئوية التي تلقوها بالفعل ومتى.

كبار السن والبالغون الذين يعانون من حالات خطر معينةيوصي مركز السيطرة على الأمراض (CDC) بلقاح المكورات الرئوية للبالغين الذين لم يتلقوا أى نوع لقاح مكورات رئوية سابق مطلقًا وهم:

الأعمار من 19 إلى 64 عامًا مع ظروف خطر معينة

الأعمار 65 سنة أو أكبر

من قد لا يتمكن من الحصول على هذه اللقاحات؟

إذا عانيت أنت أو طفلك من رد فعل تحسسي تجاه حقنة المكورات الرئوية السابقة أو لديك أي حساسية شديدة تهدد الحياة منها.

يمكن أن يحصل الأشخاص الذين يعانون من مرض خفيف، مثل نزلات البرد، على التطعيم.

لكن يجب على الأشخاص الذين يعانون من مرض أكثر خطورة الانتظار حتى يتعافوا.