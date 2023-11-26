شكرا لقرائتكم خبر عن احمِ نفسك وأطفالك من التهاب اللوز بهذه النصائح والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يمكن أن تسبب العديد من الفيروسات المختلفة التهاب اللوزتين الفيروسي، بما في ذلك فيروسات البرد والأنفلونزا والحمى الغدية وفيروس الحصبة والفيروس المضخم للخلايا، وترتبط معظم حالات التهاب اللوزتين الجرثومي بالبكتيريا المسببة لالتهاب الحلق، فى هذا التقرير نتعرف على أعراض التهاب اللوز وطرق الوقاية.



وبحسب موقع southern يكون التهاب اللوزتين معديًا إذا كان السبب بكتيريًا، وقد يكون معديًا إذا كان السبب فيروسيًا ولم يتعرض الشخص من قبل لهذا الفيروس، وفي كلتا الحالتين، ينبغي اتخاذ خطوات لمنع انتشاره.أعراض التهاب اللوزغالبًا ما يكون التهاب الحلق أول علامة على الإصابة بنزلة برد وقد يتحسن بعد يوم أو يومين؛ أعراض البرد الأخرى مثل سيلان الأنف والاحتقان قد تتبع التهاب الحلق.



العرض الأساسي لالتهاب اللوزتين هو التهاب الحلق المعتدل إلى الشديد الذي يستمر لفترة أطول من يومين وينطوي على التهاب اللوزتين. قد تشمل الأعراض الأخرى لالتهاب اللوزتين ما يلي:

البلع الصعب أو المؤلم

التهاب الحنجرة

تورم وألم في الغدد (العقد الليمفاوية) على جانبي الرقبة

رائحة الفم الكريهة

حمى وقشعريرة

التعب والصداع وألم الأذن

اضطراب أو ألم في المعدة

تضخم اللوزتين واحمرارهما مع وجود بقع من القيح الأبيض/الأصفر

التنفس من الفم، والتنفس الصاخب، و/أو الشخير (بسبب تضخم اللوزتين الذي يسد المسالك الهوائية).

عادة ما تختفي أعراض التهاب اللوزتين بعد ثلاثة إلى أربعة أيام ولكنها قد تستمر لمدة تصل إلى أسبوعين، حتى مع العلاج.



الوقاية من التهاب اللوزيُنصح بتجنب الاتصال الوثيق مع الأشخاص المصابين بالتهاب اللوزتين لمنع انتقال العدوى.

يجب إبعاد الأطفال وأفراد الأسرة الآخرين عن الأشخاص المصابين بالتهاب اللوزتين قدر الإمكان.

وينبغي أيضًا استخدام تدابير النظافة لمنع انتشار العدوى. وتشمل هذه:

-غسل اليدين وتجفيفهما بشكل منتظم وشامل

-استخدام منديل أو داخل المرفق لتغطية السعال والعطس

-عدم مشاركة الأطعمة أو السوائل أو أدوات الأكل أو أوعية الشرب

- تنظيف الأسطح بشكل متكرر وخاصة في المطبخ والحمام.