شكرا لقرائتكم خبر عن لو أولادك مش بيحبوا طعم الدواء.. استشارى أطفال تقدم حلولاً عملية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت الدكتورة يارا نبيل مصطفى، استشارى طب الأطفال وحديثى الولادة بمستشفى الفيوم العام، إن كثيرًا من الأطفال لا يحبون طعم الدواء، ما يجعلهم يرفضون تناوله.



وأضافت، فى تصريح لـ"الخليج 365" أن هناك حلولا عملية للأطفال الرضع والأكبر سنًا يمكن للأم اتباعها لجعل أطفالها يستسيغون طعم الدواء.



وتابعت أنه بالنسبة للأطفال الرضع يجب أن نعرف أن طرف اللسان وسطح اللسان هما المسئولان عن القدرة على التذوق بشكل كبير، بينما جوانب اللسان هى أضعف جزء من حيث القدرة على التذوق.

وقدمت الدكتورة يارا مجموعة من الخطوات لإعطاء الأطفال الرضع الدواء وهى:

1. استخدام السرنجة الخاصة بالأدوية أو السرنجة العادية بعد نزع الإبرة أو نستخدم القطارة بدلاً من الملعقة.

2. طفلك يكون فى وضع الجلوس

لا يجب إعطاء الطفل الدواء وهو فى وضع الاستلقاء أو النوم.



وقالت الدكتورة يارا استشاري طب الأطفال أنه بالنسبة للأطفال الأكبر سنًا يجب اتباع الخطوات التالية: 3.افتحى فم الطفل وقومي بوضع السرنجة على جنب اللسان أى بين اللسان وبين الفك ويكون اتجاهها تحت اللسان وليس فوقه وبهذا يقل شعور الطفل بمذاق الدواء المر.وقالت الدكتورة يارا استشاري طب الأطفال أنه بالنسبة للأطفال الأكبر سنًا يجب اتباع الخطوات التالية: 1. قومى بتبريد الدواء فى الثلاجة للتقليل من الاحساس بطعمه. 2. استخدمى لعبة طفلك المفضلة لتمثيل أنك تقومى بإعطائها الدواء، وهذا يجعله يتقبله.

3. خلط الدواء بعصير أو صوص الشوكولاتة بشرط أن الدواء يتم أخذه فى وقتها حتى لا تحدث تغيرات تقلل فائدته وهذه الخطوة لا تطبق فى حالة الادوية التى يجب أخذها على معدة فاضية.

4. إعطاء الطفل الحلوى "بونبوني" بعد الدواء مباشرة حتى لا يشعر بطعم الدواء ويمكن أيضا قبل الدواء لتقليل شعوره بطعم الدواء.