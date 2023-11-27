شكرا لقرائتكم خبر عن هدّى أعصابك ونام مرتاح بكوب من البابونج الصحى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

البابونج أحد أهم النباتات العشبية الرائعة والصحية، ذات رائحة رائعة تساعد على تهدئة الأعصاب والشعور بالهدوء بعض الشيء، هذا ما ذكره تقرير نشر فى موقع evrydayhealth الطبى.

تابع التقرير مبرزا أهمية البابونج فى أنه يساعد على تهدئة الأمعاء، وتسكين الجهاز الهضمى وتقليل مشكلاته الاضطرابية المعروفة، كما وجدت الدراسات -وفقا للتقرير- أنه يعزز من صحة الأمعاء يقلل من أعراض التهاب واضطراب القولون، كما وجد أنه يساعد على السيطرة والتعددية من مشكلات القلق العام التى يشعر بها الكثير منا، لأن به خصائص مهدئة فعالة.

يستخدم البعض البابونج لخصائصه المهدئة كمساعد على النوم بشكل مريح ومتواصل، فضلا عن احتوائه على كم هائل من مضادات التأكسد مما يجعله خيارا أمثل لتقليل الالتهابات والوقاية منها، فضلا عن حفاظه على شباب الجسم وحيويته وطاقته ونضارته.

ويحتوى البابونج، كما ذكر التقرير، على خصائص كيميائية ومركبات تساعد على الوقاية من التشنجات والالتهابات والتأكسد.

وفى السياق ذاته ذكر تقرير نُشر فى موقع verywellhealth أن كوبا من البابونج يساعد الجسم على الاسترخاء بشكل عام، ويعزز من حالة نضارة الجيد وسلامته، إضافة الى أن خصائصه الصحية تجعله خيارا جيدا لسرعة التئام الجروح، فهو يحتوى على مضادات الأكسدة الصحية، التى تساعد على سرعة الالتئام للجروح والندبات والالتهابات التى تصيب الجسم، كما أن كماداته تفيد بشدة فى تعزيز صحة الجلد ونضارتها والتخلص من شوائبه.