شكرا لقرائتكم خبر عن ماذا يحدث فى الجسم إذا أفرطت فى تناول عصير التفاح؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - التفاح ومشروبه من الخيارات الصحية التى لطالما نادى الأطباء بإدخالها فى الأنظمة الغذائية الجيدة والصحية، فالتفاح يحتوى على الكثير من الفيتامينات والعناصر المهمة والضرورية للجسم.

وفى تقرير نشر فى موقع livestrong أوضح الكثير من فوائد التفاح سواء تناولت ثمراته، أو تناولته على هيئة مشروب طبيعى تم عصره، مؤكدًا احتواءه على الفيتامينات ومضادات الأكسدة الصحية، فضلاً عن البكتين الهام لصحة الجسم، وهو ما يعزز من صحة القلب والأمعاء، ومقاومة تأكسد الخلايا.

وتابع التقرير محذرًا من الإفراط فى تناول التفاح ومشروبه دون حساب، فعصير التفاح قبل النوم وجدت الدراسات أنه يزيد معامل التحسس لدى البعض خاصة الاطفال، فهو عصير حمضى وقد يضر بالامعاء والمعدة خاصة عند النوم فيسبب الم البطن والمغص.

وفى السياق ذاته حذر تقرير نشر فى موقع medicinenet من الإفراط فى تناول العصير المستخلص من التفاح، لأنه يسبب مشكلات هضمية منها الغازات والاسهال والانتفاخات والتقلصات، فضلا عن احتوائه على الكثير من الاوكسالات، مما يعزز من الإضرار بالكليتين، وتكون حصواتها أيضا.

ومن اضرار الإفراط فى شرب عصير التفاح أيضا أنه يرفع مستويات السكر فى الدم نتيجة احتواءه على السكريات الكبيعية، ولكن الإفراط يعزز ويكثر من الحصة اليومية المسموحة، مما يزيد من مشكلات نسب السكر فى الدم، كما أنه يعمل على زيادة الوزن لأنه يعزز من فتح الشهية، ويريد الشخص بعد أن يشربه تناول الكثير من الطعام، ونصح التقرير بتناول التفاح كثمرة افصل من كونه مشروبا لمزيد من الألياف الصحية والشعور بالشبع.