“911”.. حياتك في “أمان”

وتبدأ اللحظة الأولى للمكالمة “911 معك كيف أخدمك؟”، لتأتي بعدها الاستجابة السريعة سواء على مستوى الخدمات الأمنية أو الإسعافية وغيرهما، اعتماداً على الخدمات التكاملية التي تربط كل الجهات ببعضها.

وبحسب إحصائيات المركز على سبيل المثال فقد استقبل (السبت) فقط أكثر من 73 ألف مكالمة بمعدل (51) اتصالاً في الدقيقة، كما تشير آخر الإحصائيات بالشهور الماضية إلى تعامله شهرياً مع نحو 3 ملايين اتصال.